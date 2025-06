Inklusive Toptransfers aus der Bayernliga: FC Penzberg rüstet auf

Um die Neuzugänge kümmerte sich beim FCP eine Vierergruppe. Neben Sepp Siegert gehören dazu Theo Liedl, der ehemalige Bayernliga-Manager in Pullach, FCP-Boss Joachim Plankensteiner sowie Andre Grunow. „Ist gut, dass wir uns das aufteilen können“, sagt Siegert. Die Vier verständigten sich zunächst auf das Anforderungsprofil. Gesucht waren vor allem Männer für die grobe Arbeit hinten. „Wir haben viel zu viele Gegentore bekommen“, weiß Siegert. 42 gegnerische Treffer waren der mit Abstand schlechteste Wert aller fünf Spitzenteams. Zudem musste Penzberg auch auf seine Abgänge reagieren. Benedikt Buchner, zuletzt von Verletzungen geplagt, geht als Trainer nach Waldram. Mit Tobias Hagenbucher und nun auch Daniel Baltzer – er wechselt nach Landsberg in die Bayernliga – verlassen gleich zwei Torhüter den Verein. Elias Knott legt zudem wegen eines Auslandaufenthalts eine Pause ein.

Der 1. FC Penzberg nimmt die Landesliga ins Visier. Das würden die Verantwortlichen im Klub zwar allein wegen ihrer eigenen Zurückhaltung und Demut nie so propagieren. Die Sommer-Transfers lassen aber keinen anderen Schluss zu. Ihre Schwachstellen in der Abwehr adressierten die Penzberger mit drei hochkarätigen Zugängen: Torwart Benedikt Zeisel sowie die beiden Defensivmänner Alexander Jobst und Florian Langenegger verfügen über reichlich Erfahrung in Bayern- und Landesliga. Mit Sinan Grgic sowie Fatih Kocyigit kommen zwei interessante Offensivleute von der Ligakonkurrenz. „Wirklich gut verstärkt“, bilanziert der Sportliche Leiter Josef Siegert.

Fußball Saison 2024/25 Landesliga SV Pullach vs 1. FC Garmisch-Partenkirchen (in Blau Florian Langenegger) – Foto: Oliver Rabuser

Abwehrchef mit Routine gesucht

Das Penzberger Führungskollektiv durchleuchtete einige Spieler. „Wir haben viel gesprochen, was wir wollen und wo wir hinwollen“, erklärt Sepp Siegert. Höchste Priorität genoss ein Abwehrchef im fortgeschrittenen Alter. Fündig wurde man in Ismaning. Dort beendete der 35-jährige Alexander Jobst kürzlich seine mittlerweile 15. Saison in der Bayernliga. Auch in der Regionalliga lief er bereits auf. „Von ihm erwarten wir uns einiges“, sagt der Sportliche Leiter. Jobst kann im Grunde jede Position in der Defensive besetzen, dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach aber in der Innenverteidigung auflaufen.

Hinter ihm steht ein Mann mit ähnlich eindrucksvoller Vita im Kasten. Benedikt Zeisel, 34 Jahre alt, fing schon für Holzkirchen und Ismaning in der Bayernliga. Zuletzt kickte er nach 14 Jahren im höherklassigen Amateurfußball für Kreuth in der Kreisliga. „Ein Super-Typ mit extremer Routine“, lobt Sepp Siegert. Der dritte Kracher kommt aus Eberfing und war zuletzt bei Landesligist Garmisch-Partenkirchen eine der tragenden Säulen in der Defensive. Florian Langenegger (27), einsetzbar in Abwehr wie Mittelfeld, suchte nach sechs Jahren, die er beim 1. FC im Werdenfelser Land verbracht hat, nach Abwechslung. Der angehende Mediziner beeindruckte die Verantwortlichen bei den Gesprächen immens. „Ein helles Köpfchen, das genau weiß, was er will“, sagt Siegert.

Weitere Zugänge sind nicht ausgeschlossen

Mittelfeld-Regisseur Sinan Grgic stand bereits vorigen Sommer auf der Wunschliste, er blieb aber in Raisting. Nun folgt er seinem Bruder Denis, der vor drei Jahren ebenfalls von Raisting zum FCP kam. „Willig ohne Ende“, so beschreibt ihn Sepp Siegert. Auch seit längerem beobachtet er Fatih Kocyigit (27), den quirligen Angreifer vom BCF Wolfratshausen, der in der abgelaufenen Saison auf zehn Scorerpunkte kam. Ob noch weitere hinzukommen, kann der Sportliche Leiter derzeit noch nicht sagen. Bis zum Stichtag am 30. Juni könne stets etwas passieren. Mit den bisherigen Transfers ist Siegert jedenfalls sehr zufrieden. „Das sind Super-Typen, die alle reinpassen.“ Einige sah man zuletzt schon auf der Anlage. Trainer Maximilian Bauer bot vor dem offiziellen Start am vergangenen Dienstag freiwillige Einheiten an – mit teilweise 16 Fußballern.