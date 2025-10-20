Inklusive Party beim Dönermann: Ohlstadt zerlegt BCF im Kellerduell

Der SV Ohlstadt gewinnt das Kellerduell mit 4:2 in Wolfratshausen und feiert im Anschluss standesgemäß mit Bier und Döner.

Auch an Standorten, an denen man als Verein sehr lange nicht zugegen war, sind die Orte für kulinarische Begeisterung hinlänglich bekannt. Und so ging es für die Entourage des SV Ohlstadt nach einem schmackhaften Tragerl kühlen Gerstensafts baldigst in Richtung des Wolfratshauser S-Bahnhofs, wo ein türkischer Imbiss weit über die Ortsgrenzen hinaus gerühmt wird. Jeder Bissen war wohlverdient, denn schmackhaft war der Nachmittag davor schon gewesen. Denn der SVO erledigte die Auflage seiner Trainer, entschieden auf den dritten Saisonerfolg hinzuarbeiten, mit Bravour. Der 4:2-Erfolg beim BCF Wolfratshausen war in seiner Umsetzung zwar nicht von Beginn an klar. Entschlossen, gewollt und rechtmäßig war der zweite Dreier in Folge allemal.

Der Sieg war verdient, weil die Ohlstädter die Eigenheiten des Kunstrasenspiels wesentlich geschickter annahmen, als das im ersten Abschnitt der Fall war. Zwar schoss Luis Steffl die Gäste nach einem Kommunikations-Fauxpas zwischen Torhüter und Abwehrspieler in Front, aber praktisch im Gegenzug war die Dusche schon wieder auf kalt gestellt. Nach einem Einwurf gewährte man es Argjent Veliqi, den Ball zu behaupten und die Ablage auf Patriot Lajqi. „Die Sache mit dem Zielspieler war eigentlich angesprochen“, merkte Rudi Schedler an. Bis zur Pause war es dann eher ein Streichresultat für die vielen SVO-Fans, die dem Ballclub seinen üblichen Zuschauer-Fundus bei Heimspielen verdoppelten. „Sehr zerfahren, komplett den Faden verloren“, fasste Schedler die wenig inspirierten Vorstöße, fehlende Genauigkeit und mangelndes Positionsspiel zusammen.

Nach Seitenwechsel lockte dann der Döner aber gewaltig. Mit Miss- oder Teilerfolg wollte man keinesfalls einkehren. Also lieferten die Ohlstädter. Entscheidender Kniff zur Pause: der Wechsel von Dominikus Zach vom Links- zum Innenverteidiger. Juri Falch wollte ein Zuspiel in die Spitze entsorgen, schaffte aber nur den Pressschlag, woraufhin Maxi Schwinghammer freie Bahn hatte – 2:1. Keine 120 Sekunden später drückte Bernhard Kurz eine feine Hereingabe von Jonas Marggraf über die Torlinie.

„Die Tore waren gut herausgespielt, wie sie fallen, war etwas glücklich.“

SVO-Coach Schedler

Ein Doppelschlag, der den Gastgebern den ohnehin wackeligen Zahn zog, dem SVO hingegen den Auftrieb für unbefangene Spielkontrolle und Ergebnisverwaltung begründete. „Die Tore waren gut herausgespielt, wie sie fallen, war etwas glücklich“, räumte Schedler ein. „Aber wir waren überlegen, dann passieren solche Tore.“ Gilt freilich auch für die Rarität zum Ende, als Kurz nach einem Freistoß von Simon Nutzinger ein Kopfballtor gelang.

Am Mittwoch gastiert Mitaufsteiger SV Polling zum Nachholspiel am Boschet. Ein weiterer Sieg ließe den SVO noch näher an die Nichtabstiegsplätze heranrücken. Dann wäre es Schedler zufolge „richtig gut gelaufen“.