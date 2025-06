Inklusive Königstransfer: SE Freising legt auf dem Transfermarkt nach

Offensivmann vom Landesliga-Meister

Auch für die Offensive können die Domstädter eine weitere Verstärkung präsentieren: „Mit seinen Qualitäten wird er uns einen deutlichen Impuls geben“, erläutert Kaderplaner Thalhammer. Gemeint ist Joshua Steindorf, der mit dem FC Schwaig in der vergangenen Saison Meister in der Landesliga Südost geworden ist, nun aber auf die Bayernliga verzichtet und stattdessen beim SEF anheuert. Steindorf kam in den jüngsten beiden Saisonen auf 49 Landesliga-Einsätze für die Schwaiger, zudem stehen 34 Bayernliga-Spiele für den FC Ismaning in seiner Vita. „Wir haben uns sehr um ihn bemüht und freuen uns umso mehr, dass er sich für den SEF entschieden hat“, freut sich Thalhammer. Steindorf ist zwar erst 23, kann dafür aber schon auf viel Erfahrung im gehobenen Amateurbereich zurückgreifen und dürfte bei der Eintracht sofort Stammspieler sein.