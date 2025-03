Inklusive haarsträubender Fehler: KSC geht in Karlsfeld unter

Nach der 1:3-Niederlage in Traunstein sollte bei den Landesliga-Fußballern des Kirchheimer SC alles besser werden, doch es wurde schlimmer – oder eben einfach nur anders. Beim abstiegsgefährdeten TSV Eintracht Karlsfeld ging die KSC-Elf mit 1:5 unter, weil sich Lapsus an Lapsus reihte, und der Gegner das gnadenlos ausnutzte. „Diesmal hat die Einsatzbereitschaft gestimmt, die Mannschaft war da“, machte Spielertrainer Steven Toy seinen Schützlingen zumindest in diesem Punkt keinen Vorwurf: „Aber die vielen individuellen Fehler haben uns das Genick gebrochen.“