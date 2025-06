Inklusive bester erster Hälfte der letzten Monate: WSV zerlegt Antdorf/Iffeldorf

WSV-Coach Tobias Benning strich insbesondere die erste Halbzeit heraus. „Was wir im ersten Abschnitt gespielt haben, war schon mit das Beste der vergangenen Wochen und Monate.“ Und das gleich von der ersten Sekunde an. Der WSV wollte den Gästen, die noch geschockt von ihrem verpassten Aufstieg am finalen Kreisklasse-Spieltag waren, gleich die nächste Breiseite verpassen. Der Plan wäre beinahe nach einer halben Minute schon aufgegangen. Gleich nach dem Antdorfer Anstoß attackierten die Platzherren vehement und setzten ihren Gegner gehörig unter Druck. Mit Erfolg, denn Tim Baufeld leistete sich ein schlampiges Abspiel und ermöglichte so Robin Reiter eine gute Möglichkeit. Aus halblinker Position scheiterte er aber an SG-Keeper Michael Kölbl. Annähernd die gleiche Situation ergab sich drei Minuten später für Lukas Klemm. Der machte es aus fast identischer Position besser – 1:0.

Unterammergau erkannte die Schwäche der SG, presste weiter und landete fast den Doppelschlag. Bei mehreren Versuchen brachten die Gäste aber immer wieder irgendein Körperteil dazwischen. Einmal allerdings auch den Arm, sodass Schiedsrichter Lukas Rehekampff nichts anderes übrig blieb, als auf den Punkt zu zeigen. Ferdinand Brauchle wuchtete das Leder mit Schwung in die Maschen zum 2:0.

Zaghafte Spielgemeinschaft – WSV gnadenlos

Die Spielgemeinschaft benötigte fast eine halbe Stunde, ehe sie erstmals gefährlich vor dem WSV-Gehäuse auftauchte, doch Moritz Korntheuer grätschte rechtzeitig dazwischen. In dieser Phase hatten die Gastgeber ein wenig ihren Faden verloren, leisteten sich einige Ballverluste in der Vorwärtsbewegung. Aber letztendlich hatten sie an diesem Tag auch das Glück auf ihrer Seite. Wie beim dritten Treffer: Antdorfs Markus Winkler fälschte einen Schuss von Simon Ollert unhaltbar ab. Vorausgegangen war ein phänomenaler Seitenwechsel von Klemm auf Ollert. In der 33. Minute jubelten dann auch die Gäste aufgrund des Treffers von Denny Krämer, allerdings nur kurz – Abseits.

Die zweite Halbzeit wurde von beiden Seiten offener gestaltet, Chancen für die Gäste ergaben sich aber trotzdem kaum. Dafür legten die Platzherren durch Reiter nach. Einen immensen Anteil an dem 4:0 hatte Josef Klarwein. Der erlief einen schon fast aussichtslosen Ball noch, entledigte sich seines Gegenspielers Andreas Lindner und bediente mustergültig Reiter im Rückraum. Sehenswert auch Treffer Nummer fünf. Korntheuer sah den einlaufenden Tobias Speer, der den heranfliegenden Freistoß per Kopf ins Tor beförderte. Fertig war die überaus komfortable Ausgangslage für das Rückspiel am Sonntag in Antdorf (14 Uhr).