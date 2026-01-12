Inklusionsturnier: Fünf Teams und nur Gewinner

Zwar reichte es am Ende nicht zum ganz großen Wurf, aber auch über den zweiten Platz konnte das Inklusionsteam der Lebenshilfe-Kreisvereinigung Trier-Saarburg (Vierter oben von links: Trainer Lukas Zimmer, rechts: Vorstand Kilian Zender) jubeln. – Foto: Lutz Schinköth

Es war wieder ein Fußballfest der besonderen Note: Neben dem karitativen und inklusiven Charakter standen beim Handicapturnier der Lebenshilfe in der Konzer Saar-Mosel-Halle auch die sportlichen Aspekte im Fokus. Mit jeweils einem Team nahmen am ersten der insgesamt drei Turniertage der Schönfelderhof aus Zemmer, das DRK-Sozialwerk Bernkastel-Wittlich, der FC Betzder, das Team von Special Olympics Luxemburg sowie eine Mannschaft der Lebenshilfe-Kreisvereinigung Trier-Saarburg teil.

Lebenshilfe-Vorstand Kilian Zender zeigte sich begeistert: „Das Turnier war wieder ein voller Erfolg. Wir haben sehr viele Zuschauer erlebt, die ihre Mannschaften lautstark unterstützt und angefeuert haben. In sportlicher Hinsicht war erneut eine Steigerung im Vergleich zu den vergangenen Turnieren zu erkennen. Es gab hochklassige Spiele, vor allem aber ist das Turnier sehr fair verlaufen.“ Eigentlich gab es nur Gewinner. Rein sportlich setzte sich am Ende der FC Betzder ungeschlagen mit zehn Punkten vor dem von Lukas Zimmer trainierten Team der Lebenshilfe durch. „Es hat wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Gleich im ersten Spiel konnten wir uns gegen Special Olympics mit 1:0 durchsetzen. In den beiden Spieltagen der Inklusionsliga waren wir zuvor noch zweimal knapp an ihnen gescheitert“, berichtete Zimmer. Die beiden Schiedsrichter-Urgesteine Wolfgang Zerau und Hermann Wibier aus Trier kamen ohne Karten oder Zeitstrafen aus und leiteten die zehn Partien unauffällig sowie souverän.

Trainer Lukas Zimmer sowie Rolf und Sofian vom Lebenshilfe-Team „Wir haben mal wieder alles gegeben. Von Anfang an habe ich gesagt, dass es nicht wichtig ist, wie wir abschneiden. Hauptsache, wir hatten eine gute Zeit hier. Letztlich ist der zweite Platz herausgesprungen. Auch damit sind wir sehr zufrieden“, bilanzierte Zimmer weiter. Dem pflichtete der Kapitän der Lebenshilfe-Kicker, Rolf Moser, bei: „Es waren spannende Spiele, viele Tore. Wenn man dann auch noch Torschützenkönig wird, ist die Freude umso größer.“