Inklusionsliga macht Halt in Luxemburg

Am Samstag kehrt die Gruppe West der Westenergie Inklusionsliga nach Luxemburg zurück. In Brouch werden sechs Mannschaften, darunter zwei aus dem Großherzogtum, um den Gruppensieg am 2.Spieltag spielen.

Los geht es um 10:30 Uhr mit dem Spiel zwischen den Special Olympics Luxemburg und dem Team Bananenflanke aus Trier. Neben diesen beiden Formationen nehmen außerdem die Lebenshilfe Trier-Saarburg, die Barmherzigen Brüder Schönfelderhof, das DRK Sozialwerk und der FC Betzder mit einer Mannschaft am Inklusionsturnier teil.