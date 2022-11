Inklusionsabteilung des SV Cheruskia Laggenbeck erhält Zukunftspreis Bei den Ibbenbürener Kickers, die eine Abteilung des SV Cheruskia Laggenbeck sind, dreht sich alles um die Inklusion. Fast 100 Fußballerinnen und Fußballer im Alter von vier bis weit über 40 Jahren gehen hier gemeinsam ihrem großen Hobby nach. Die Mannschaften bestehen aus Spielerinnen und Spielern mit und ohne Handicap.

Vom Netzwerk "Fußball stiftet Zukunft" wurden die Ibbenbürener Kickers am Donnerstag mit dem Zukunftspreis 2022 ausgezeichnet, der in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen wurde. Die mit jeweils 5000 Euro dotierten Auszeichnungen wurden an fünf Fußballvereine vergeben, die mit ihrem innovativen Engagement lokale soziale und ökologische Lösungen möglich gemacht haben.