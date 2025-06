Inklusions- und Kinderfest am Wochenende in Hasborn

Schlag auf Schlag geht es im Hasborner Waldstadion. Erst letzte Woche hat man erfolgreich die Bierwandung gemeistert, an diesem Wochenende stehen sogar zwei Veranstaltungen an.

Samstag findet ein großer Inklusionstag mit dem Motto „Hasborn mit Herz & Fuß“ statt. Hier wird die erfolgreiche Geschichte des SV Hasborn mit dem Verein Heart & Heavy weitergeschrieben. Das Programm startet bereits um 10 Uhr mit einem Inklusionsturnier, gefolgt von einem Jugendturnier ab 12 Uhr. Den ganzen Tag laden Bewegungsstationen zum Mitmachen mit.

Eine Teddybärklinik kümmert sich um verletzte Kuscheltiere und für Alle ohne Höhenangst kann man sich am Kistenstapeln versuchen, hängend an einem Kran. Einen doppelten Einsatz gibt es für die Ü40 des Rot-Weiß Hasborn. Zuerst spielt man auf den Burbacher Saarwiesen um 13:30 Uhr im Endspiel des Saarlandpokals, um dann - hoffentlich als frischer Saarlandmeister - um 18 Uhr im heimischen Waldstadion zu einem Allstar-Match gegen die Allstars Heart & Heavy zu spielen. Anschließend heizt ein DJ die heißen Temperaturen nochmals an.