Inklusions-Fußballturnier in Weckhoven wächst weiter

Bereits zum zehnten Mal veranstaltet der BV Weckhoven sein internationales Inklusions-Fußballturnier am Samstag ab 10 Uhr auf der heimischen Sportanlage an der Karl-Goerdeler-Straße in Neuss. Die Vorfreude bei den rund 350 erwarteten Kickern ist riesig.

„Es gibt viele Teilnehmer, die schon von Anfang an dabei sind“, sagt Katja Thinius, Vorsitzende der Inklusionsabteilung des BV Weckhoven: „Sich Jahr für Jahr bei unserem Turnier wiederzusehen, ist für viele eine schöne Sache und zeigt, dass sie sich bei uns auf der Anlage sehr, sehr wohl fühlen. Für uns als Veranstalter ist so etwas natürlich auch schön zu sehen, wie viele immer wieder gerne nach Neuss zurückkehren.“ 27 Mannschaften aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden nehmen am Turnier teil, für das Hermann Gröhe, der ehemalige Bundesminister für Gesundheit, die Schirmherrschaft übernommen hat. Es gibt drei unterschiedliche Leistungsstufen. In allen Mannschaften spielen Sportlerinnen und Sportler zwischen sieben und 40 Jahren gemeinsam Fußball – ganz gleich, ob mit oder ohne körperliche und geistige Handicaps.

Tolle Entwicklung