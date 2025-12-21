Inklusions-Fußball begeistert in Wetzlar-Münchholzhausen HBRS: +++ AF Elektrotechnik Wintercup 2025 ein voller Erfolg +++

Am 20. Dezember 2025 fand in der Sporthalle Wetzlar-Münchholzhausen der AF Elektrotechnik Wintercup im Inklusions-Fußball statt. Ausrichter des Turniers war der Hessische Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband e.V. (HBRS). Mit rund 300 Zuschauerinnen und Zuschauern war die Halle über den gesamten Turniertag hinweg sehr gut besucht und bot einen würdigen Rahmen für ein sportlich wie emotional besonderes Event.

Eröffnet wurde der Wintercup von Viviane Fleichler gemeinsam mit Frank Steinraths, Abgeordneter des Hessischen Landtags, sowie Michael Trippel, Sportlicher Leiter des HBRS. Viviane Fleichler betonte in ihrer Ansprache nochmals die große Bedeutung der Partnerschaft zwischen AF Elektrotechnik und dem HBRS sowie das persönliche Engagement ihres Unternehmens für den inklusiven Sport.

Hauptsponsor des Turniers war die Firma AF Elektrotechnik aus Lahnau, die den HBRS bereits seit über einem Jahr unterstützt und damit einen wichtigen Beitrag zur Förderung von Inklusion und Teilhabe im Sport leistet. Die enge und vertrauensvolle Partnerschaft wurde an diesem Turniertag besonders sichtbar. Ein starkes Zeichen setzte dabei auch die Anwesenheit der gesamten Familie Fleichler, die das Turnier vor Ort verfolgte.

Sportlich stand der Wintercup ganz im Zeichen von Fairness, Teamgeist und großer Spielfreude. Bereits in der Qualifikationsrunde zeigten alle teilnehmenden Mannschaften engagierte und ausgeglichene Spiele, bei denen der Spaß am Fußball und das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund standen.

Auch in der anschließenden Finalrunde, die in eine Gold- und eine Silbergruppe unterteilt war, wurde deutlich, dass an diesem Tag alle Teams auf Augenhöhe agierten. Die Begegnungen waren geprägt von gegenseitigem Respekt, spannenden Spielszenen und großem Einsatz aller Spielerinnen und Spieler.

In der Goldgruppe setzte sich am Ende Bayern Alzenau III durch und sicherte sich den ersten Platz. Auf Rang zwei folgte der TSV Klein-Linden, Platz drei belegte Team United Köppern I, gefolgt von der TG Jahn Trösel auf dem vierten Platz.

Den Turniersieg der Silbergruppe errang der RSV Büblingshausen. Team United Köppern II belegte den zweiten Platz, während sich der SV Darmstadt 98 Rang drei sicherte. Auf dem vierten Platz landeten die SV Darmstadt 98 „Lilienladys“, die sich im Turnierverlauf ebenfalls mit großem Einsatz präsentierten. Am Ende stand jedoch für alle Beteiligten fest: An diesem Tag gab es nur Gewinner.

Aktionen abseits des Spielfelds

In einer kurzen Turnierpause sorgte AF Elektrotechnik für eine besondere Überraschung: Alle Teams erhielten Lose, bei denen es drei attraktive Preise zu gewinnen gab. AF Elektrotechnik stellte zwei Eintrittskarten für ein Spiel der Gießen 46ers zur Verfügung, die Fußball-Erlebniswelt SOCCERBEAT aus Frankfurt ergänzte mit zwei weiteren Eintrittskarten, und der HBRS-Ausrüster Absolut Teamsport Untermain stiftete einen Fußball.

Besondere Ehrungen und emotionale Momente

Bei der Siegerehrung übergaben die Schiedsrichter Helmut Proske und Christian Schneider die Sonderpreise. Als fairstes Team des Turniers wurden die SV Darmstadt 98 „Lilienladys“ ausgezeichnet. Den Preis für den besten Torwart des Turniers erhielt Pascal Schmidt vom SV Darmstadt 98, der mit zwei Teams beim Wintercup vertreten war.

Alle teilnehmenden Mannschaften erhielten bei der Siegerehrung einen großen Pokal, eine Urkunde, Medaillen sowie einen AF Elektrotechnik-Beutel mit kleinen Give-aways.

Besonders emotional wurde es für Schiedsrichter Helmut Proske vom Kooperationspartner des HBRS, dem Hessischen Fußball-Verband (HFV). Nach der Siegerehrung zeigte er sich sichtlich gerührt und lobte die stets positive und familiäre Atmosphäre bei den Turnieren des HBRS: „Es ist über die Jahre wie eine große Familie geworden.“

Dank, Partnerschaft und Ausblick

Ein besonderes Zeichen der engen Zusammenarbeit setzte Michael Trippel, Sportlicher Leiter des HBRS, im Rahmen der Siegerehrung: Er übergab Alexander Fleichler ein HBRS-Trikot mit dem Logo von AF Elektrotechnik auf der Vorderseite. Das Trikot trug bewusst die Rückennummer 12, als symbolisches Zeichen für die Partnerschaft und für den „zwölften Mann“, der hinter dem HBRS steht und den inklusiven Sport aktiv unterstützt. Die Übergabe wurde von großem Applaus begleitet und unterstrich den starken Zusammenhalt zwischen dem HBRS und AF Elektrotechnik.

Zum Abschluss bedankte sich Viviane Fleichler bei allen Teilnehmenden und lobte die Teams für die spannenden und fairen Spiele. Auch Geschäftsführer Alexander Fleichler zeigte sich begeistert vom Ablauf und der Organisation des Turniers und sagte bereits die Fortsetzung des AF Elektrotechnik Wintercups 2026 zu: „Es ist für mich eine absolute Herzensangelegenheit. Ich bin hier so gerne, freue mich über die glücklichen Gesichter und bin froh, dass wir mit dem HBRS eine so vertrauensvolle und wichtige Partnerschaft haben.“

Auch Michael Trippel, Sportlicher Leiter des HBRS, zog ein durchweg positives Fazit: „Heute hatten wir mit dem AF Elektrotechnik Wintercup einen perfekten Jahresabschluss. Es war von allen Seiten ein perfekter Tag. Ein Dankeschön geht an die gesamte Familie Fleichler für die Unterstützung und die Partnerschaft, an die Stadt Wetzlar für das Bereitstellen der Sporthalle, an den Hessischen Fußball-Verband sowie an unser Organisationsteam. Ohne die vielen Helferinnen und Helfer wäre das Turnier nicht in dieser Form auf die Beine zu stellen gewesen. Ich wünsche allen Vereinen, Spielerinnen und Spielern, Trainern und Zuschauern eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr.“