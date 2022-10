Bei Alemannia Pfalzdorf wird die Inklusion gelebt. – Foto: Arno Wirths

Inklusion wird in Pfalzdorf sportlich gelebt Das Fußball-Turnier der Alemannia ist trotz des eher schlechten Wetters erfolgreich über die Bühne gegangen. Am Wochenende haben Nachwuchs-Spieler mit und ohne Beeinträchtigung den vielen Zuschauern gezeigt, was sie können.

Obwohl das Wetter auf der Sportanlage von Alemannia Pfalzdorf am Samstag im Laufe des Tages immer schlechter wurde, war die Begeisterung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Inklusionsturnier der Pfalzdorfer „Torjäger“ bis zum Schlusspfiff der letzten Partien nicht zu bremsen.

In den Klassen Ü 16 und U 16 gingen beeinträchtigte und nicht-beeinträchtige Jungen, Mädchen und junge Erwachsene aus sechs Vereinen mit vollem Einsatz und Ehrgeiz ihrer Lieblingsbeschäftigung, dem Fußballspielen, nach. Erfreulich war am Gocher Berg zu beobachten, dass nicht nur die Eltern und Betreuer der einzelnen Mannschaften den Spielen folgten, sondern auch viele Pfalzdorferinnen und Pfalzdorfer den Weg zur Sportanlage fanden. Auf dem Kunstrasenplatz wurden die Partien auf zwei Querfeldern ausgetragen. Das Regelwerk ist leicht abgeändert. So wird unter anderem grundsätzlich ohne Abseits gespielt, und es darf uneingeschränkt aus- und zurückgewechselt werden. Eine weitere Besonderheit bei Inklusionsspielen ist, dass die Partien ohne Schiedsrichter durchgeführt werden. „Die Beteiligten sollen früh lernen, kritische Situationen selbst zu regeln. Und das funktioniert auch recht gut“, sagte Achim Hahn, der sich darüber freute, dass der Fair-Play-Gedanke bei diesen Begegnungen auch wirklich gelebt wird. Über den guten Zuschauerzuspruch war Jürgen Kamps, Vorsitzender von Alemannia Pfalzdorf, nicht wirklich überrascht. „Bei der Alemannia gehört das einfach dazu. Wir haben seit 2007 die Inklusions-Abteilung im Verein. Sie ist fester Bestandteil des Vereinslebens. Im Miteinander werden hier keine Unterschiede gemacht.“