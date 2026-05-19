Inklusion im Mittelpunkt: Rhein-Kreis-Neuss startet eigenen Kreispokal Premiere am Kaarster See: Beim ersten Inklusions-Kreispokal stehen Gemeinschaft, Fairness und gemeinsamer Fußball im Vordergrund von red · Heute, 21:18 Uhr · 0 Leser

– Foto: SG Kaarst

Mit einer Premiere setzt der Fußball im Rhein-Kreis-Neuss ein Zeichen für gesellschaftliches Miteinander. Am 4. Juni 2026 wird im Sportzentrum am Kaarster See der SG Kaarst 1912/35 e.V. erstmals ein Inklusions-Kreispokalturnier ausgetragen. Ab 10 Uhr stehen dabei nicht nur Tore und Ergebnisse im Mittelpunkt, sondern vor allem Gemeinschaft, Respekt und die verbindende Kraft des Sports.

Das Turnier bringt Mannschaften mit und ohne Beeinträchtigung zusammen. Auf dem Platz soll sichtbar werden, wie Fußball Menschen zusammenführt und Grenzen überwindet. Die Organisatoren sprechen von einem „besonderen sportlichen Tag“, an dem gelebte Inklusion aktiv erfahrbar werden soll. Unterstützung erhält die Veranstaltung auch aus der Politik. Christian Horn-Heinemann, Bürgermeister der Stadt Kaarst, wird das Turnier mit dem offiziellen Anstoß eröffnen. Damit soll ein Zeichen für Vielfalt, Zusammenhalt und gesellschaftliche Teilhabe gesetzt werden.

Sport, Begegnung und gemeinsames Erleben Neben den Spielen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Rahmenprogramm mit kulinarischer Verpflegung und vielen Begegnungen rund um den Fußball. Vertreterinnen und Vertreter aus Sport, Stadt und Fußballverband sollen die Premiere begleiten und dem Turnier zusätzliche Bedeutung verleihen. „Mannschaften mit und ohne Beeinträchtigung werden gemeinsam zeigen, wie verbindend und begeisternd Fußball sein kann“, heißt es aus dem Kreis der Organisatoren. Zugleich richtet sich die Einladung ausdrücklich an Unterstützerinnen und Unterstützer aus Sport und Gesellschaft, um den Spielerinnen und Spielern Wertschätzung entgegenzubringen.