 2026-07-01T07:36:38.002Z

Allgemeines

Inkl. 3. Liga: Diese Tests müsst ihr diese Woche auf dem Schirm haben

Alemannia Aachen, der Bonner SC oder auch Aufsteiger SV Bergisch Gladbach 09 mit Testspielen am Wochenende.

von red · Heute, 16:04 Uhr · 0 Leser
Auch der Mittelrheinliga-Meister SV Bergisch Gladbach 09 startet in die Testspiel-Phase.
Auch der Mittelrheinliga-Meister SV Bergisch Gladbach 09 startet in die Testspiel-Phase. – Foto: Michael Schnieders

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Regionalliga West
Alemannia Aachen
Viktoria Köln
Fortuna Köln

In der ersten Juli-Woche geben sich vor allem die Drittligisten und Regionalligisten am Mittelrhein die Ehre, aber auch darüber hinaus finden Testspiele statt. Alle Paarungen der Woche findet ihr weiter unten im jeweiligen Matchday-Kalender von FuPa.

Die Testspiele am Donnerstag, 2. Juli 2026

Heute, 20:00 Uhr
Ahrweiler BC 1920
Ahrweiler BC 1920Ahrweiler BC
FV Bonn-Endenich
FV Bonn-EndenichFV Endenich
20:00

Die Testspiele am Freitag, 3. Juli 2026

Morgen, 18:30 Uhr
Germania Teveren
Germania TeverenTeveren
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
18:30live

Die Testspiele am Samstag, 4. Juli 2026

Sa., 04.07.2026, 00:00 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
00:00live

Sa., 04.07.2026, 14:00 Uhr
TuS Koblenz
TuS KoblenzTuS Koblenz
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
14:00live

Sa., 04.07.2026, 16:00 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
SV Helpenstein
SV HelpensteinHelpenstein
16:00

Sa., 04.07.2026, 17:00 Uhr
FC Sankt Augustin
FC Sankt AugustinSt. Augustin
Spielvereinigung Bonner Kickers
Spielvereinigung Bonner KickersKickers II
17:00

Die Testspiele am Sonntag, 5. Juli 2026

So., 05.07.2026, 14:00 Uhr
SV Bergisch Gladbach 09
SV Bergisch Gladbach 09Berg. Gl. 09
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
14:00

So., 05.07.2026, 14:00 Uhr
SC Altendorf-Ersdorf
SC Altendorf-ErsdorfSC Altendorf
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
14:00

So., 05.07.2026, 13:00 Uhr
VfR Vettweiß
VfR VettweißVettweiß II
Sportgemeinschaft Köln-Worringen
Sportgemeinschaft Köln-WorringenWorringen
13:00

Hier gibt es alle Spiele des jeweiligen Tages

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