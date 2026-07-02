Inkl. 3. Liga: Diese Tests müsst ihr diese Woche auf dem Schirm haben

Auch der Mittelrheinliga-Meister SV Bergisch Gladbach 09 startet in die Testspiel-Phase. – Foto: Michael Schnieders

In der ersten Juli-Woche geben sich vor allem die Drittligisten und Regionalligisten am Mittelrhein die Ehre, aber auch darüber hinaus finden Testspiele statt. Alle Paarungen der Woche findet ihr weiter unten im jeweiligen Matchday-Kalender von FuPa.