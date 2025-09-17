Initiative „Kicken gegen Blutkrebs“: Starkes Zwischenergebnis

Seit fünf Wochen läuft die außergewöhnliche Fußballinitiative „Kicken gegen Blutkrebs“ – und das mit großem Erfolg: Bereits 508 Neuregistrierungen für die Stammzellspenderdatei konnten durch 32 engagierte Vereine erzielt werden. Das Ziel der Aktion ist ambitioniert: 1.000 Neuregistrierungen bis zur Abschlussveranstaltung am 13. Oktober 2025. Bis dahin ist es noch knapp ein Monat – und die Organisatoren zeigen sich zuversichtlich.

„Ich bin stolz auf das bisher Erreichte“, sagt Initiator Heiko Grobis. „Die Zusammenarbeit mit den Vereinen war bislang überragend, und ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam das Ziel erreichen werden. Danke an jeden einzelnen Verein für dieses unglaubliche Engagement.“

Auch Mitinitiator Wolfgang Poddig unterstreicht die besondere Kraft des Fußballs in dieser Sache: „Jedem Verein gebührt großer Dank. In der Farbe getrennt, in der Sache vereint – genau das macht diese Initiative so besonders.“

Unterstützung aus dem Verband

Die Aktion hat auch überregional für Aufmerksamkeit gesorgt: Ronny Zimmermann, Vizepräsident des DFB für den Amateurfußball, sowie der Württembergische Fußballverband (WFV) haben bereits ihre Unterstützung und Anerkennung ausgesprochen.

Noch ist Zeit zum Mitmachen





Zwischenstand im Ranking (Stand: 16.09.2025) Die aktuelle Rangliste der Vereine mit den meisten Registrierungen: Noch bis zum 12. Oktober 2025 läuft die Aktion, Anmeldungen für Vereine sind noch bis zum 22. September 2025 möglich. Interessierte Vereine können sich per E-Mail an Wolfgang Poddig ( info@poddig-consulting.com)



1. TSV Kohlberg - 43

2. TSV Mähringen - 40

3. TSV Grafenberg - 37

4. TSV Harthausen - 35

5. SV Wendelsheim - 30

6. Calcio Leinfelden-Echterdingen - 27

6. TSV Oberboihingen - 27

8. TV Neidlingen - 25

9. SG Raidwangen/Oberensingen - 22

10. SV Rommelsbach - 21

11. SSV Rübgarten - 20

12. TSV Sondelfingen - 19

13. SV Nabern - 15

13. SGM Ohmden/Holzmaden - 15

15. TSV Beuren - 12

15. TSV Harthausen/Scher - 12

17. Spfr Dettingen/Teck - 11

17. TSV Raidwangen - 11

17. TSV Riederich - 11

17. Online-Registrierungen - 11

21. TSG Upfingen - 10

22. TSV Betzingen - 9

23. TSV Altdorf & SG Altdorf/Großbettlingen - 8

24. TSV Eningen/Achalm - 7

25. TSV Weilheim - 6

26. TV Derendingen - 5

26. FC Grosselfingen - 5

28. SV Wannweil - 4

29. SV 03 Tübingen - 3

29. SV Wachendorf - 3

31. SPV 05 Nürtingen - 2

31. Türkspor Nürtingen - 2

Kommende Typisierungstermine

19. September 2025

TSV Denkendorf

TSV Oberensingen

21. September 2025

FV 09 Nürtingen

SV Croatia Reutlingen

SG Reutlingen

TSV Gomaringen

TSV Oferdingen

SG Auernheim/Neresheim

VfL Kirchheim

Spfr Donnstetten

FC Römerstein

27. September 2025

Reutlinger Kickers

28. September 2025

Anadolu SV Reutlingen

TSV Altenburg

TV Tischardt

Türk. SV Herrenberg

TSV Holzelfingen

SV Degerschlacht

SV Sveti Sava Reutlingen

05. Oktober 2025 (Ersatztermin)

SGM Talheim/Öschingen

SV Gniebel

12. Oktober 2025 (Ersatztermin)

AC Catania Kirchheim/Teck

SSV Glött

Mit dem Rückenwind aus den ersten fünf Wochen und dem ungebrochenen Engagement vieler Fußballvereine im Land zeigt sich: Fußball kann Leben retten. Noch ist Zeit, Teil dieser starken Bewegung zu werden – für mehr Chancen im Kampf gegen Blutkrebs.