Initiative "Aufstiegsreform 2025" wächst: Schalke & Magdeburg dabei

Die Initiative "Aufstiegsreform 2025" erhält weiteren Rückenwind aus allen Teilen des Landes: Mit dem FC Schalke 04, dem 1. FC Magdeburg, dem 1. FC Schweinfurt und dem TSV Schwaben Augsburg schließen sich gleich vier weitere Traditionsklubs dem Bündnis an, das sich für eine verbindliche und faire Aufstiegsregelung aus allen Regionalliga-Staffeln in die 3. Liga einsetzt. Damit wächst das Bündnis auf 40 Vereine an.