Inhauser Moos ist erster Absteiger – Historisches Debakel für SV Sulzemoos: „Noch nie erlebt“

Jonas Kuhn traf doppelt für den TSV Eintracht Karlsfeld II. – Foto: Andreas Reihofer / FuPa Oberba

Zwei Spieltage vor Saisonschluss steht fest: Der SC Inhauser Moos steigt in die Kreisklasse ab. Mit Karlsfeld II, Dachau 1865 II und der SpVgg Erdweg geht es für drei Kreisliga-Mannschaften aus dem Landkreis Dachau noch um – oder gegen – die Abstiegsrelegation.

TSVE Karlsfeld II – TSV Arnbach 3:2 Die Zweite des Landesligisten Karlsfeld fuhr bereits den vierten Sieg in Folge ein. Das Ergebnis war zwar knapp, der Erfolg jedoch hochverdient. Die ersten Minuten waren geradewegs verrückt. Den die Eintracht verschoss in der 1. Minute eine Foulelfmeter durch Tim Duchale. Im Gegenzug verzeichnete Arnbach einen Lattenknaller durch Felix Obeser. Und bereits in der 4. Minute gingen die Gäste durch Felix Obeser, der eine Vorlage von Fabian Beck nutzte, in Führung.

Doch die Eintracht kam schnell zurück, Jonas Kuhn nutzte in der 16. Spielminute einen Aufbaufehler der Gäste aus. Sehenswert dann das 2:1 für die Eintracht in der 40. Minute durch Torjäger Jonas Kuhn, der den Ball nach einer abgefälschten Flanke per Fallrückzieher über die Linie beförderte. In der 47. Minute legte Kilian Schestak das 3:1 nach. Doch danach stellte Karlsfeld das Spiel ein, es entwickelte sich ein Sommerkick. Das 3:2 durch Arnbachs Dominik Hahn war dann in der 85. Minute die Folge. Die Eintracht hätte durchaus höher gewinnen können. „Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht“, klagte Eintracht-Trainer Fabian Porsch. „Wir müssen unsere Spiele jetzt heimbringen und sehen, was dann am Ende rauskommt.