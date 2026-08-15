Ingolstadt: Wieder kein Sieg – Schanzer spielen erneut Remis

Der FC Ingolstadt 04 hat sich bei Preußen Münster einen Punkt erkämpft und sich nach einem frühen Rückstand schnell zurückgemeldet. Ryan Johansson brachte die Gastgeber in der 25. Minute in Führung, doch die Antwort der Schanzer ließ nicht lange auf sich warten.

Nur drei Minuten später traf Emre Gül zum 1:1 und stellte den Gleichstand wieder her. In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der beide Mannschaften auf den Sieg drängten, ohne jedoch den entscheidenden Treffer nachlegen zu können. So blieb es am Ende bei einer gerechten Punkteteilung.

SC Preußen Münster – FC Ingolstadt 04 1:1

SC Preußen Münster: Morten Behrens, Niko Koulis, Lucas Zeller (46. Torge Paetow), Tim-Justin Dietrich (46. Antonio Tikvic), Louis Kolbe, Rico Preißinger, Ryan Johansson, Montell Ndikom (75. Marvin Schulz), Wesley Adeh (87. Samuel Althaus), Charalambos Makridis, Felix Higl (81. Oscar Vilhelmsson)

FC Ingolstadt 04: David Klein, Simon Lorenz, Jonas Scholz, Georgios Antzoulas, Emre Gül (84. Yannick Deichmann), Frederik Carlsen, Vinko Šapina (84. Max Plath), Keanan Bennetts (79. Linus Rosenlöcher), Lars Lokotsch (79. Ognjen Drakulic), Obed Ugondu (61. Joseph Ganda), Davide Sekulovic

Schiedsrichter: Jonah Besong (Duisburg)

Tore: 1:0 Ryan Johansson (25.), 1:1 Emre Gül (28.)