 2026-08-25T09:27:31.124Z

Allgemeines

Ingolstadt & SSV Jahn souverän - Elfmeterdrama in Aubstadt

Dienstag - Achtelfinale Bayerischer Totopokal: Auch der TSV Landsberg und der 1. FC Schweinfurt 05 stehen im Viertelfinale

von Mathias Willmerdinger · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
Die Schnüdel sind weiter! Morris Adelabu erzielte für Schweinfurt den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich.
Die Schnüdel sind weiter! Morris Adelabu erzielte für Schweinfurt den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

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Schweinfurt
SpVgg Bayreuth

Die große Überraschung blieb am Dienstagabend aus: Im Achtelfinale des Bayerischen Totopokals setzte sich sowohl der SSV Jahn Regensburg (5:1 beim Bayernligisten SpVgg SV Weiden) als auch der FC Ingolstadt 04 (4:0 beim SV Wacker Burghausen) souverän durch. Damit stehen zwei der drei bayerischen Drittligisten im Viertelfinale. Was war sonst noch los? Drama vom Punkt gab`s in Aubstadt, übers Viertelfinal-Ticket dürfen sich der TSV Landsberg und der 1. FC Schweinfurt 05 freuen.

Heute, 17:45 Uhr
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
TSV Schwaben Augsburg
TSV Schwaben AugsburgSchw. Augsb.
3
1
Abpfiff

Alles in allem ein verdienter Viertelfinal-Einzug für den TSV Landsberg! US-Neuzugang Creighton Braun, der vom TSV Aubstadt nach Landsberg gekommen ist, brachte die Gastgeber nach einer halben Stunde in Führung (30.). Felix Schwarzholz markierte quasi mit dem Pausenpfiff den Ausgleich (45.+3). Im zweiten Abschnitt dominierte Landsberg wieder, ging erneut in Führung und nach der roten Karte für "Schwaben"-Akteur Taha Bektaş wurde es für die Augsburger freilich ein ganz weiter Weg - letztlich zu weit, denn in der Nachspielzeit entschied Halit Yilmaz mit dem Treffer zum 3:1 die Partie.

Heute, 18:30 Uhr
SpVgg SV Weiden
SpVgg SV WeidenSpVgg Weiden
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
1
5


4300 Fans in Weiden erleben Fußballfest - >>>hier geht`s zum ausführlichen Spielbereicht SpVgg SV Weiden gegen den SSV Jahn Regensburg!

Heute, 18:30 Uhr
TSV Aubstadt
TSV AubstadtAubstadt
SpVgg Bayreuth
SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
7
n.E.
6
Abpfiff

Großer Pokalfight in Aubstadt - und am Ende großes Drama! Wie von vielen erwartet lieferten sich der TSV Aubstadt und die SpVgg Bayreuth vor 440 Zuschauern einen großen Kampf. Nach einer roten Karte gegen Marco Nickel 20 Minuten vor dem Ende kam die "Oldschdod" in der regulären Spielzeit noch zum 2:2-Ausgleich. Die Entscheidung musste vom Punkt fallen! Im Elfmeterschießen hatten dann die Hausherren die besseren Nerven...

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
3
1

Die Schnüdel steckten einen frühen Rückstand weg und kamen vor der Pause noch zum Ausgleich. Im zweiten Abschnitt drehte Schweinfurt vor 607 Zuschauern dann die Partie, kurz vor Schluss machten der FC 05 dann mit dem 3:1 den Deckel drauf. Die Elf von Coach Jan Gernlein feiert damit den dritten Pflichtspielsieg in Folge und darf sich über den Einzug ins Viertelfinale freuen. Für die Eichstätter gab`s hingegen nach der Rückkehr von Markus Mattes die erste Niederlage.

Heute, 19:00 Uhr
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
0
4

Das hatten sich die Hausherren anders vorgestellt! Schon früh nahm der Favorit aus Ingolstadt dem SVW den Wind aus den Segeln. Frederik Carlsen traf schon in der ersten (!) Minute für den Drittligisten (1.). Während die Schanzer in der Folge vor allem mit viel Ballbesitz agierten und etwas mehr Spielanteile hatten, ließ sich Burghausen vom frühen Gegentreffer jedoch keineswegs verunsichern und versuchte, sich vor allem über schnelle Umschaltmomente Tormöglichkeiten zu erarbeiten. Nach der Anfangsviertelstunde verlagerte sich das Spielgeschehen weitestgehend ins Mittelfeld und es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. In den Schlussminuten der ersten Halbzeit drängten die Salzachstädter auf den Ausgleichstreffer und setzten Ingolstadt über weite Strecken in deren eigener Hälfte fest. Ein Tor gelang dem SVW jedoch nicht und so ging es mit einem 0:1-Rückstand aus Burghauser Sicht in die Pause.

Im zweiten Abschnitt probierte Wacker weiter alles, doch die Gäste von der Donau nutzten ihre Chancen konsequent und kamen so zu einem deutlichen Sieg.