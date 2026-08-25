Ingolstadt & SSV Jahn souverän - Elfmeterdrama in Aubstadt

Die Schnüdel sind weiter! Morris Adelabu erzielte für Schweinfurt den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Die große Überraschung blieb am Dienstagabend aus: Im Achtelfinale des Bayerischen Totopokals setzte sich sowohl der SSV Jahn Regensburg (5:1 beim Bayernligisten SpVgg SV Weiden) als auch der FC Ingolstadt 04 (4:0 beim SV Wacker Burghausen) souverän durch. Damit stehen zwei der drei bayerischen Drittligisten im Viertelfinale. Was war sonst noch los? Drama vom Punkt gab`s in Aubstadt, übers Viertelfinal-Ticket dürfen sich der TSV Landsberg und der 1. FC Schweinfurt 05 freuen.



Alles in allem ein verdienter Viertelfinal-Einzug für den TSV Landsberg! US-Neuzugang Creighton Braun, der vom TSV Aubstadt nach Landsberg gekommen ist, brachte die Gastgeber nach einer halben Stunde in Führung (30.). Felix Schwarzholz markierte quasi mit dem Pausenpfiff den Ausgleich (45.+3). Im zweiten Abschnitt dominierte Landsberg wieder, ging erneut in Führung und nach der roten Karte für "Schwaben"-Akteur Taha Bektaş wurde es für die Augsburger freilich ein ganz weiter Weg - letztlich zu weit, denn in der Nachspielzeit entschied Halit Yilmaz mit dem Treffer zum 3:1 die Partie. Alles in allem ein verdienter Viertelfinal-Einzug für den TSV Landsberg! US-Neuzugang Creighton Braun, der vom TSV Aubstadt nach Landsberg gekommen ist, brachte die Gastgeber nach einer halben Stunde in Führung (30.). Felix Schwarzholz markierte quasi mit dem Pausenpfiff den Ausgleich (45.+3). Im zweiten Abschnitt dominierte Landsberg wieder, ging erneut in Führung und nach der roten Karte für "Schwaben"-Akteur Taha Bektaş wurde es für die Augsburger freilich ein ganz weiter Weg - letztlich zu weit, denn in der Nachspielzeit entschied Halit Yilmaz mit dem Treffer zum 3:1 die Partie.



Großer Pokalfight in Aubstadt - und am Ende großes Drama! Wie von vielen erwartet lieferten sich der TSV Aubstadt und die SpVgg Bayreuth vor 440 Zuschauern einen großen Kampf. Nach einer roten Karte gegen Marco Nickel 20 Minuten vor dem Ende kam die "Oldschdod" in der regulären Spielzeit noch zum 2:2-Ausgleich. Die Entscheidung musste vom Punkt fallen! Im Elfmeterschießen hatten dann die Hausherren die besseren Nerven...



Die Schnüdel steckten einen frühen Rückstand weg und kamen vor der Pause noch zum Ausgleich. Im zweiten Abschnitt drehte Schweinfurt vor 607 Zuschauern dann die Partie, kurz vor Schluss machten der FC 05 dann mit dem 3:1 den Deckel drauf. Die Elf von Coach Jan Gernlein feiert damit den dritten Pflichtspielsieg in Folge und darf sich über den Einzug ins Viertelfinale freuen. Für die Eichstätter gab`s hingegen nach der Rückkehr von Markus Mattes die erste Niederlage.



Das hatten sich die Hausherren anders vorgestellt! Schon früh nahm der Favorit aus Ingolstadt dem SVW den Wind aus den Segeln. Frederik Carlsen traf schon in der ersten (!) Minute für den Drittligisten (1.). Während die Schanzer in der Folge vor allem mit viel Ballbesitz agierten und etwas mehr Spielanteile hatten, ließ sich Burghausen vom frühen Gegentreffer jedoch keineswegs verunsichern und versuchte, sich vor allem über schnelle Umschaltmomente Tormöglichkeiten zu erarbeiten. Nach der Anfangsviertelstunde verlagerte sich das Spielgeschehen weitestgehend ins Mittelfeld und es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. In den Schlussminuten der ersten Halbzeit drängten die Salzachstädter auf den Ausgleichstreffer und setzten Ingolstadt über weite Strecken in deren eigener Hälfte fest. Ein Tor gelang dem SVW jedoch nicht und so ging es mit einem 0:1-Rückstand aus Burghauser Sicht in die Pause.



Im zweiten Abschnitt probierte Wacker weiter alles, doch die Gäste von der Donau nutzten ihre Chancen konsequent und kamen so zu einem deutlichen Sieg.