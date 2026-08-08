Ingolstadt punktet zu Beginn – Remis gegen die Kickers

Die Zuschauer bekamen zwischen dem FC Ingolstadt 04 und den Würzburger Kickers eine erste Halbzeit mit reichlich Unterhaltung geboten. Lars Lokotsch brachte die Gastgeber nach 16 Minuten in Führung, doch Tarsis Bonga sorgte nur wenig später für den Ausgleich. Kurz vor der Pause schien Ingolstadt durch Davide Sekulovic erneut die Oberhand zu gewinnen.

Doch die Antwort der Kickers folgte noch vor dem Halbzeitpfiff. Liam Omore traf in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 2:2 und stellte den Endstand her. Nach vier Treffern in den ersten 45 Minuten sollten keine weiteren Tore mehr fallen, sodass sich beide Mannschaften die Punkte teilten.