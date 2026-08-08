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Ingolstadt punktet zu Beginn – Remis gegen die Kickers
1. Spieltag der 3. Liga
von Marcel Huse · Gestern, 16:16 Uhr · 0 Leser
Will jubelnd in die neue Saison starten: Der FC Ingolstadt. – Foto: Roland Schäfer
Nach dem Auftakt am Freitagabend wurde der 1. Spieltag der neuen Drittliga-Saison am Samstagnachmittag fortgesetzt. Mit dabei ist auch der FC Ingolstadt, der sich mit den Würzburger Kickers duellierte. Wir berichten LIVE ab 14 Uhr.
Die Zuschauer bekamen zwischen dem FC Ingolstadt 04 und den Würzburger Kickers eine erste Halbzeit mit reichlich Unterhaltung geboten. Lars Lokotsch brachte die Gastgeber nach 16 Minuten in Führung, doch Tarsis Bonga sorgte nur wenig später für den Ausgleich. Kurz vor der Pause schien Ingolstadt durch Davide Sekulovic erneut die Oberhand zu gewinnen.
Doch die Antwort der Kickers folgte noch vor dem Halbzeitpfiff. Liam Omore traf in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 2:2 und stellte den Endstand her. Nach vier Treffern in den ersten 45 Minuten sollten keine weiteren Tore mehr fallen, sodass sich beide Mannschaften die Punkte teilten.
FC Ingolstadt 04 – FC Würzburger Kickers 2:2 FC Ingolstadt 04: Emre Gül, Vinko Šapina, Davide Sekulovic, Lars Lokotsch FC Würzburger Kickers: Liam Omore, Tarsis Bonga Schiedsrichter: Leonidas Exuzidis (Castrop-Rauxel) Tore: 1:0 Lars Lokotsch (16.), 1:1 Tarsis Bonga (21.), 2:1 Davide Sekulovic (43.), 2:2 Liam Omore (45.+3)