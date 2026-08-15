 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Ingolstadt LIVE: Schanzer gleichen blitzschnell aus

2. Spieltag der 3. Liga

von Marcel Huse · Heute, 14:38 Uhr · 0 Leser
Kommt es heute zum ersten Schanzer-Sieg?
Kommt es heute zum ersten Schanzer-Sieg? – Foto: Roland Schäfer

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3. Liga
F. Düsseld.
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Ingolstadt

Für den FC Ingolstadt kommt es am zweiten Spieltag zu einem Auswärtsspiel gegen Preußen Münster. Das Spiel im Live-Ticker.

Heute, 14:00 Uhr
SC Preußen Münster
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FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
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