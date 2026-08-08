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Ingolstadt LIVE: Kickers treffen zum Ausgleich
1. Spieltag der 3. Liga
von Marcel Huse · Heute, 14:51 Uhr · 0 Leser
Will jubelnd in die neue Saison starten: Der FC Ingolstadt. – Foto: Roland Schäfer
Nach dem Auftakt am Freitagabend wird der 1. Spieltag der neuen Drittliga-Saison am Samstagnachmittag fortgesetzt. Mit dabei ist auch der FC Ingolstadt, der sich mit den Würzburger Kickers misst. Wir berichten LIVE ab 14 Uhr.