Ingolstadt holt Offensivtalent Sejdo Durakov von Rot-Weiß Erfurt

Ein gebürtiger Augsburger mit FC Bayern-Vergangenheit kommt von Rot-Weiß Erfurt an die Donau: Sejdo Durakov (li.) schließt sich dem FC Ingolstadt an. – Foto: Imago Images

Der FC Ingolstatdt hat ein spannendes Talent zurück nach Bayern geholt. Der 19-jährige Sejdo Durakov , zuletzt eine der Saisonentdeckungen beim Nordost-Regionalligisten FC Rot-Weiß Erfurt, wechselt auf die Schanz. Der Offensivmann wurde in Augsburg geboren und lernte sein fußballerisches ABC in der Nachwuchsabteilung des FC Augsburg. Schon im jungen Alter im Jahr 2018 folgte der Schritt an den FC Bayern Campus. In den DFB-Nachwuchsligen wusste er durchaus zu überzeugen. Vor einem Jahr schloss er sich Rot-Weiß Erfurt an.

In der Regionalliga Nordost kam er in der abgelaufenen Saison 26 Mal zum Einsatz. Dabei durfte er immerhin sechsmal von Beginn an ran. Rigo Hof, Koordinator für Scouting und Kaderplanung des FC Ingolstadt 04, betont in einer Pressemitteilung: "Sejdo ist ein junger Spieler mit einem spannenden Profil und großem Entwicklungspotenzial. Er bringt viel Dynamik, Tempo und eine sehr gute fußballerische Ausbildung mit. Besonders überzeugt hat uns seine Bereitschaft, intensiv gegen den Ball zu arbeiten und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Wir sind davon überzeugt, dass er bei uns die richtigen Rahmenbedingungen vorfinden wird, um den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen."

Sejdo Durakov, der sich auch U21-Nationalspieler Nordmazedoniens nenn darf, erklärt selbst zu seiner Rückkehr nach Bayern: "Der FC Ingolstadt 04 hat sich von Beginn an sehr um mich bemüht und mir einen klaren sportlichen Weg aufgezeigt. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren offen und wertschätzend, sodass ich schnell das Gefühl hatte, hier genau richtig zu sein. Ich freue mich darauf, meine neuen Mitspieler kennenzulernen, mich jeden Tag weiterzuentwickeln und gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich zu sein."



