Ingolstadt gegen Wiesbaden LIVE: Gelingt jetzt der Befreiungsschlag?

Endlich hat der FC Ingolstadt den ersten Sieg in der neuen Saison eingefahren. Doch, um sich aus dem Keller der 3. Liga zu befreien, braucht es auch gegen Wehen Wiesbaden Punkte. Der Live-Ticker.

Ingolstadt – Mit drei Remis und zwei Pleiten war der FCI in die Saison gestartet. Nun, endlich der erste Dreier. Beim 6:2 gegen Tabellenschlusslicht Havelse bewies die Mannschaft von Sabrina Wittmann Comebackqualitäten. Nun wartet mit dem SV Wehen Wiesbaden aber ein anderes Kaliber.

„Wiesbaden ist ein guter Gegner, der einen sehr zielstrebigen Fußball spielt. Die Truppe ist sehr fleißig und hat viel Intensität gegen den Ball“, sagte Sabrina Wittmann im Vorfeld des Spiels gegen Wiesbaden. „Es hat mir sehr viel Spaß in der Analyse gemacht, ihre Spiele zu schauen. Ich freue mich schon auf die Begegnung.“

Ein besonderes Spiel wird es auch für Fatih Kaya. Der ehemalige Schanzer führt Wiesbaden an und beweist regelmäßig seine Torjägerqualitäten. Nach 20 Saisontoren in der Vorsaison knipste Kaya sowohl gegen den FC Bayern als auch in der 3. Liga jeweils zweimal für den Tabellensiebten. Zudem ist Ingolstadt, eine Art Lieblingsgegner. In beiden Duellen in der vergangenen Saison traf Kaya doppelt.

FC Ingolstadt gegen Wehen Wiesbaden im Live-Ticker

Wittmann blickt optimistisch auf das Heimspiel gegen Wiesbaden. „Ich glaube an das Glück des Tüchtigen – und auch an diejenigen, die bei ihrer Sache bleiben und nicht alles umschmeißen." Anstoß im Audi Sportpark ist um 14 Uhr. Der Live-Ticker.