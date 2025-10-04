Ingolstadt gegen SSV Ulm LIVE: Kann die Wittmann-Elf noch gewinnen?

Um 14 Uhr empfängt der FC Ingolstadt den SSV Ulm im Audi Sportpark. Der FCI möchte nach drei sieglosen Spielen endlich wieder gewinnen.
Ingolstadt – Der 6:2-Sieg über den TSV Havelse Mitte September war ein furioser Erfolg der Mannen von FCI-Coach Sabrina Wittmann. Seither gewannen die Ingolstädter jedoch kein Spiel und belegen damit den ungemütlichen 17. Platz in der 3. Liga. Ein Sieg gegen den Absteiger aus der 2. Bundesliga, den SSV Ulm, würde für Befreiung sorgen.
Doch das Team von Interimstrainer Moritz Glasbrenner befindet sich aktuell in guter Verfassung. Die Ulmer sammelten in den vergangenen drei Partien sieben Punkte und stehen nach neun Spielen auf dem neunten Tabellenplatz. Der Chefanweiser erwartet dennoch eine herausfordernde Partie. Auf der Webseite des SSV Ulm spricht er von einer „richtig schweren Prüfung“, vor der seine Spieler gegen Ingolstadt stehen.
Sabrina Wittmann gibt vor dem Spiel eine klare Anweisung an ihre Spieler: „Vor dem Tor kälter werden“, fordert sie vor dem Spiel. Die 34-Jährige sieht die eigene Chancenverwertung als Knackpunkt an. Wittmann sagt über den Gegner, dass sie zurzeit auf einer Euphoriewelle streben. Der FCI möchte diese Welle gerne beenden. Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr. Der Live-Ticker auf FuPa.