Allgemeines
Zuletzt mit aufsteigender Form: 1860-Rückkehrer Kevin Volland.
Zuletzt mit aufsteigender Form: 1860-Rückkehrer Kevin Volland.

Ingolstadt gegen 1860 München heute live: Derby im Sportpark

18. Spieltag der 3. Liga im Live-Ticker

3. Liga
Ingolstadt
TSV 1860

Derby in Oberbayern: Der TSV 1860 München gastiert am 18. Spieltag beim FC Ingolstadt. Hält die Löwen Siegesserie in der 3. Liga an? Der Live-Ticker.

  • 18. Spieltag der 3. Liga: FC Ingolstadt - TSV 1860 München -:- (-:-)
  • Tabelle: 1860 rangiert mit 27 Zählern auf Rang neun. Die Aufstiegsränge sind fünf Punkte entfernt. Ingolstadt steht vor dem Spiel mit sechs Punkten weniger auf Platz 13.
  • Anstoß ist im Audi-Sportpark um 14:00 Uhr. Der Live-Ticker zum Mitverfolgen.

München – Highlightspiel im Audi-Sportpark in Ingolstadt: Der TSV 1860 München tritt mit ordentlich Selbstvertrauen am 18. Spieltag auf den FCI. Nach drei Siegen in Serie sind für die Löwen die Spitzenplätze wieder in Reichweite.

„Das liegt alles eng zusammen. Vor ein paar Wochen war meine Bilanz ausgeglichen, da war es schlecht. Dann gewinnst du ein Spiel mehr und auf einmal ist alles toll“, kommentierte 1860-Trainer Markus Kauczinski das aktuelle Formhoch.

1860 München fehlen sechs Spieler gegen den FC Ingolstadt

Doch auch der Gegner ist pünktlich zum Derby wieder in Form. Nach drei Pleiten in Folge in der 3. Liga blieb die Mannschaft von Sabrina Wittmann zuletzt zweimal in Serie ungeschlagen. Auf den 3:2-Erfolg im Sportpark gegen die TSG Hoffenheim II folgte ein 2:2 in Aue – trotz langer Unterzahl.

Personell fehlt 1860 München in Ingolstadt neben den Langzeitverletzten Morris Schröter, Raphael Schifferl, Jesper Verlaat, Manuel Pfeifer und Tunay Deniz auch Maximilian Wolfram. Der 28-Jährige fällt krankheitsbedingt aus. Bei den Ingolstädtern wiegt vor allem der Ausfall eines Ex-Löwen schwer: Yannick Deichmann fehlt auch im Derby verletzungsbedingt.

3. Liga im Live-Ticker: 1860 München gastiert beim FC Ingolstadt

Die Duelle zwischen dem TSV 1860 und Ingolstadt in der 3. Liga waren zuletzt äußerst eng, doch die Bilanz spricht für die Löwen (Drei Siege, ein Remis, ein Unentschieden). In der vergangenen Saison siegte 1860 in Ingolstadt mit 3:1. Im Rückspiel folgte ein 1:1 im Grünwalder Stadion. Anstoß der Begegnung ist um 14:00 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

