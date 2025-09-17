Ingolstadt feiert Kantersieg gegen Havelse und holt den ersten Dreier

Der FC Ingolstadt hat den ersten Saisonsieg in der 3. Liga gefeiert. Trotz eines 0:2-Rückstands gewann die Mannschaft von Trainerin Sabrina Wittmann am Ende klar mit 6:2 beim TSV Havelse.
Die Schanzer atmen auf. Nach bislang drei Unentschieden und zwei Niederlagen hat die Elf von Sabrina Wittmann am Mittwochabend beim TSV Havelse den ersten Sieg in der laufenden Spiehzeit eingefahren.
Dabei lief es zu Beginn überhaupt nicht nach Plan. Besfort Kolgeci per Strafstoß und Johann Berger brachten die Gastgeber bis zur 19. Minute mit 2:0 in Führung. Max Besuschkow läutete 20 Minuten später mit dem 1:2 die Aufholjagd des FCI ein. Nach einem Platzverweis gegen Noah Plume traf Frederik Carlsen noch vor der Pause zum 2:2.
Nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste dann auf. Marcel Costly traf in der 53. Minute erstmals zur Führung für Ingolstadt. Yann Sturm erhöhte zehn Minuten später auf 4:2. Dann war wieder Costly an der Reihe und knipste zum 5:2 (82.), ehe Sturm (87.) den Schlusspunkt setzte.
TSV Havelse – FC Ingolstadt 04 2:6
TSV Havelse: Tom Opitz, Dominic Minz (33. Semi Belkahia), Florian Riedel, Besfort Kolgeci, Noah Plume, Leon Sommer (69. Emre Aytun), Julius Düker, Robin Müller (78. Lorenzo Paldino), Johann Berger (69. Julian Rufidis), Nassim Boujellab, John Xaver Posselt (46. Marko Ilic)
FC Ingolstadt 04: Markus Ponath, Yannick Deichmann (65. Gustav Christensen), Simon Lorenz (90. Jasper Maljojoki), Elias Decker (46. Max Plath), Jonas Scholz, Lukas Fröde, Max Besuschkow, Frederik Carlsen, Marcel Costly, Mads Borchers (72. Julian Kügel), Yann Sturm (90. Berkay Öztürk)
Schiedsrichter: Martin Wilke
Tore: 1:0 Besfort Kolgeci (15. Foulelfmeter), 2:0 Johann Berger (19.), 2:1 Max Besuschkow (39.), 2:2 Frederik Carlsen (45.), 2:3 Marcel Costly (53.), 2:4 Yann Sturm (63.), 2:5 Marcel Costly (82.), 2:6 Yann Sturm (87.)
Rot: Noah Plume (44./TSV Havelse/)