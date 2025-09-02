🗣: Ingolstadt ärgert Gegentorflut – Landsberg "stolz auf die Truppe"

Sabrina Wittmann, Trainerin des FC Ingolstadt: »Das war heute fast wie ein Elfmeterschießen, vom Ergebnis her kann man sagen. Wir haben vieles richtig gut gemacht, aber die vier Gegentore ärgern uns schon sehr – vor allem, weil wir in der ersten Halbzeit mit den einzigen zwei Aktionen von Landsberg auf unser Tor direkt in Rückstand geraten sind. Jeweils auch nach eigenen Fehlern. Es war klar, dass Landsberg tief stehen und auf Umschaltmomente warten würde, aber in den entscheidenden Situationen, sowohl beim Ballverlust als auch bei der Abwehrchance, haben wir uns einfach nicht gut angestellt. Das hat sich ein wenig durchs ganze Spiel gezogen: Eigentlich hatten wir immer alles im Griff, haben aber in den Momenten, in denen Landsberg Luft bekommen hat, die Kontrolle wieder abgegeben. Das war heute extrem ärgerlich.

Nichtsdestotrotz haben wir immer wieder das Tor getroffen, das freut uns, denn das war in den letzten Spielen unser Credo. Gerade in der Anfangsphase haben wir vieles richtig gemacht und wenn wir unsere Chancen besser nutzen, brechen wir den Gegner früher. So haben wir Landsberg immer wieder rankommen lassen. Das müssen wir uns ankreiden, da haben wir unser Spiel nicht gut gemanagt – sonst wäre es ein ungefährdeterer Sieg geworden. Trotzdem bleibt festzuhalten: Die vier Gegentore sind extrem ärgerlich. Jetzt heißt es trainieren, trainieren, trainieren.«

„Ingolstadt ist ein Profi-Team, die wissen ganz genau, wie sie uns knacken können“

Furkan Kircicek, Trainer des TSV Landsberg: »Am Ende ist es natürlich bitter für uns. Uns haben einfach die Kräfte gefehlt. In der Anfangsphase haben wir es überragend gemacht, sind mit einem klaren Plan ins Spiel gegangen und meiner Meinung nach – und vermutlich auch nach Meinung der Zuschauer – völlig verdient mit 1:0 und 2:0 in Führung gegangen. Die Phase danach war der Knackpunkt, die hätten wir besser überstehen müssen. In manchen Situationen haben wir nicht gut verteidigt, waren zu spät in den Zweikämpfen und haben dann die individuelle Qualität von Ingolstadt zu spüren bekommen, die sofort eiskalt zuschlagen, wenn sie zentral vor dem Tor zum Abschluss kommen. So sind dann auch schnell das 2:1 und 2:2 gefallen.

Nichtsdestotrotz haben wir weiterhin ordentlich dagegengehalten, gekämpft und sind mit einem 2:2 in die Halbzeit. Nach der Pause hatten wir uns viel vorgenommen, kassieren dann aber zu einfache Gegentore. Ingolstadt ist ein Profi-Team, die wissen ganz genau, wie sie uns knacken können. Aber als Fünftligist, als Amateurverein, bei dem jeder noch arbeitet, haben wir es überragend gemacht. Auch auf der Bank hatten wir immer das Gefühl, dass wir nochmal ins Spiel zurückkommen können. Nach dem 2:4 haben wir den Anschluss zum 3:4 geschafft und weiter dagegengehalten, aber am Ende haben dann einfach die Kräfte gefehlt, das muss man auch ehrlich sagen.