Ingo Reißner: „So etwas habe ich noch nie erlebt" Berliner wird kein Trainer vom Landesligisten Fortuna Babelsberg von far · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Ingo Reißner – Foto: Dedepress

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Rolle rückwärts bei Fortuna Babelsberg Der Berliner Ingo Reißner wird zur neuen Saison Trainer bei Fortuna Babelsberg. So verkündet es der Brandenburger Landesligist Mitte Juni über seinen Instagram-Kanal (siehe unten), auch FuPa Berlin berichtet über den Wechsel. Doch nur wenige Wochen später kommt alles anders Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.

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Vereinsinterne Veränderungen sollen Grund für kurzfristige Absage sein Für Ingo Reißner war die Sache bereits entschieden. Der Brandenburger Landesligist Fortuna Babelsberg und der 57-jährige B-Lizenz-Inhaber, der zuvor unter anderem Blau-Weiß 90, Hertha 06, die SG Großziethen und Berlin Türkspor trainierte, hatten sich auf eine Zusammenarbeit verständigt. Darüber informierte der Verein zunächst auch auf seinem Instagram-Kanal.

Reißner per WhatsApp informiert „Ich bin davon ausgegangen, dass alles geklärt ist“, sagt der Berliner Trainer gegenüber FuPa Berlin. „Dann hatte ich allerdings den Eindruck, dass es im Verein Entwicklungen gab, die alles verändert haben.“

Getroffene Entscheidungen werden verändert Nach Angaben Reißners sollte eine bereits getroffene Vereinbarung im Nachhinein verändert werden. Auch der Mannschaftsrat soll dabei Einfluss auf die neue Ausrichtung genommen haben. Sein damaliger Ansprechpartner aus dem Vorstand, Christopher Wittke, habe dies mit vereinsinternen Veränderungen in der Vereinsführung begründet. Kurze Zeit später erhielt Reißner schließlich eine WhatsApp-Nachricht, in der ihm mitgeteilt wurde, dass die Zusammenarbeit doch nicht zustande komme. Als Begründung hieß es, die sportlichen und wirtschaftlichen Vorstellungen ließen sich derzeit nicht in Einklang bringen. Welche konkreten Punkte damit gemeint waren, wurde nicht näher erläutert. „Ich respektiere diese Entscheidung selbstverständlich“, sagt Reißner. „Aber so einen Ablauf habe ich in meiner Trainerlaufbahn noch nie erlebt.“

Ingo Reißner – Foto: Dedepress