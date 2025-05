Ingmar Putz hört beim OSV Meerbusch auf

„Ich blicke auf eine schöne und spannende Zeit in Osterath zurück, daher fällt mir der Schritt nicht leicht. Künftig möchte ich mich aber wieder mehr meiner Frau und Familie widmen“, sagt Putz, der die Mannschaft 2020 im Mittelfeld der Kreisliga A übernahm. Trotz verschiedener Herausforderungen gelang es Putz, den OSV in der Saison 2022/23 in die Bezirksliga zu führen. Im ersten Jahr belegte die Mannschaft als Aufsteiger Rang fünf. In der aktuellen Runde stehen die Osterather drei Spieltage vor Schluss auf dem zweiten Platz, der zur Relegation für die Landesliga berechtigen würde. „Ob wir es schaffen, ist eine 50:50-Sache. Ich bin auf jeden Fall sehr angespannt. Das wäre vielleicht anders, wenn ich nicht aufhören würde“, sagt Putz, der besonders stolz auf die positive Entwicklung seiner Mannschaft ist: „Die Jungs haben sowohl spielerisch als auch menschlich enorme Schritte nach vorne gemacht. Ich überlasse eine richtig gute Mannschaft. Und wenn es dieses Jahr nicht mit dem Aufstieg klappen sollte, dann definitiv im kommenden Jahr.“

Verein dankt Ingmar Putz für fünf Jahre