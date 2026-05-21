Ingelheims Zweite steigt auf

So sehen Meister aus: Als Titelgewinner der B-Klasse steigt Ingelheims zweite Mannschaft in die A-Klasse Mainz-Bingen auf. Foto: SpVgg. Ingelheim

Ingelheim. Souverän haben sich die Fußballer der Spvgg. Ingelheim II den Meistertitel in der B-Klasse Mainz-BIngen West und damit den Wiederaufstieg in die A-Klasse gesichert. Sportdirektor Sebastian Frey im Interview.

Herr Frey, wie lange hat die Mannschaft gefeiert nach dem entscheidenden 2:1 gegen Fontana Finthen II?

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Die Mannschaft hat ausgelassen gefeiert. Bei vielen Spielern und Verantwortlichen ist natürlich einiges an Anspannung abgefallen. Es war deutlich zu spüren, wie viel uns dieser Titel bedeutet.

Komplett überraschend kommt er nicht, weil sich die Entwicklung der Mannschaft bereits in der vergangenen Saison angedeutet hat. Wir haben damals bewusst einen Prozess angestoßen und gesehen, welches Potenzial und welche Mentalität in dieser Gruppe steckt. Deshalb war es intern auch ein klares Ziel, in dieser Saison ganz oben anzugreifen, weil die Jungs sportlich und charakterlich einfach so weit waren. Trotzdem ist ein Titel im Amateurfußball nie selbstverständlich.

Was war der größte Erfolgsfaktor?

Ganz klar das Kollektiv. Die Mannschaft hat über die gesamte Saison hinweg einen enormen Zusammenhalt entwickelt und viele Rückschläge gemeinsam verarbeitet. Am Ende war es diese Geschlossenheit, die den Unterschied gemacht hat.

Welchen Anteil haben Coach Marcel Hohnstein und sein „Co“ Jonas Michel?

Einen enorm großen. Beide investieren unglaublich viel Zeit, Energie und Leidenschaft in die Mannschaft und ergänzen sich hervorragend. Marcel ist extrem akribisch, emotional und lebt Fußball mit voller Überzeugung, während Jonas mit seiner ruhigen Art, seiner Loyalität und seinem Blick für die Gruppe unglaublich wichtig ist. Besonders schätze ich an beiden ihre Ehrlichkeit, ihre Bodenständigkeit und die Tatsache, dass sie die Mannschaft jederzeit in den Mittelpunkt stellen.

Wie verrückt ist es, dass die Ingelheimer „Zweite“ künftig in einer Liga mit der Binger Hassia spielt?

Das zeigt, wie spannend und besonders der Amateurfußball sein kann. Die Hassia ist natürlich ein Traditionsverein mit großer Vergangenheit, den viele noch aus deutlich höheren Ligen kennen. Dass unsere ´Zweite´ nun gegen solch einen Namen antreten darf, sehen wir auch als Anerkennung für die Entwicklung unserer Mannschaft und des gesamten Vereins von der U7 bis zu den Aktiven.