Ingelheims Ziel: Mit einem Sieg zum Klassenverbleib

Ingelheim. Den Rechenschieber bemüht Cheftrainer Eric Oehler von den Landesliga-Fußballern der Spvgg. Ingelheim nicht vor dem entscheidenden Duell vom letzten Spieltag am Sonntag (15 Uhr) gegen den Tabellenachten FG Mutterstadt. „Da gibt es keine Rechnereien“, betont der 42-Jährige. „Wir wollen die drei Punkte holen und somit selbst alles klar machen.“
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.
Das Gute für die noch immer abstiegsgefährdete Elf vom Blumengarten: Sie hat alles in der eigenen Hand. Mit einem Dreier gegen die Vorderpfälzer wäre der Klassenverbleib endgültig fix. Die Ingelheimer genießen Heimrecht und müssen „nur noch“ gewinnen gegen ein mittelmäßiges Team, für das es um nichts mehr geht. Es könnte deutlich schlechtere Ausgangslagen geben, weiß auch Oehler. Dennoch gibt er zu bedenken: „Leider wird Fußball nicht auf dem Papier entschieden. Wir haben auch gegen Worms 2:0 geführt – und das Spiel noch verloren. Es ist also jeder gewarnt.“
Reicht die Motivation vor dem entscheidenden Match? „Wir werden in der letzten Einheit genau hinhören, was die Jungs brauchen und sich vom Trainerteam erhoffen. Es kann auch kontraproduktiv sein, wenn ein Spieler inhaltlich hochfokussiert ist und ich ihn in dieser Phase emotional aufgeladen fünf Minuten anbrülle.“
Wille und hundertprozentiger Fokus. Darauf werde es ankommen. Auch die lautstarke und zahlreiche Unterstützung der nicht besonders großen Fangemeinde der Grün-Weißen könnte ein Faktor werden. „Wenn man sieht, was da letzte Woche in Knittelsheim los war, ist das schon beeindruckend“, kommentiert Oehler, der definitiv auf den verletzten Kapitän Tom Zimmer verzichten muss. „Wir hoffen natürlich ebenfalls auf einige Zuschauer. Unsere Zweite wird uns sicher auch lautstark supporten.“