Ingelheims Ziel: Mit einem Sieg zum Klassenverbleib

Das Gute für die noch immer abstiegsgefährdete Elf vom Blumengarten: Sie hat alles in der eigenen Hand. Mit einem Dreier gegen die Vorderpfälzer wäre der Klassenverbleib endgültig fix. Die Ingelheimer genießen Heimrecht und müssen „nur noch“ gewinnen gegen ein mittelmäßiges Team, für das es um nichts mehr geht. Es könnte deutlich schlechtere Ausgangslagen geben, weiß auch Oehler. Dennoch gibt er zu bedenken: „Leider wird Fußball nicht auf dem Papier entschieden. Wir haben auch gegen Worms 2:0 geführt – und das Spiel noch verloren. Es ist also jeder gewarnt.“