 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Ingelheims Ziel: Mit einem Sieg zum Klassenverbleib

Die Spielvereinigung schaut zum Saisonabschluss in der Landesliga Ost nur auf sich und will mit einem Erfolg über Mutterstadt den Ligaerhalt klarmachen +++ Auch Fans sind gefragt

von Michael Heinze · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Auf nahezu gleicher Höhe befinden sich die SpVgg. Ingelheim (rechts: Jonathan Trost) und DJK Phönix Schifferstadt mit Luca Timo Krämer vor dem letzten Spieltag. Nur einen mickrigen Zähler trennen die Kontrahenten.
Auf nahezu gleicher Höhe befinden sich die SpVgg. Ingelheim (rechts: Jonathan Trost) und DJK Phönix Schifferstadt mit Luca Timo Krämer vor dem letzten Spieltag. Nur einen mickrigen Zähler trennen die Kontrahenten. – Foto: Michael Wolff - Archiv

Verlinkte Inhalte

Landesliga Ost
Ingelheim
Eric Oehler
Eric Oehler
Tom Zimmer
Tom Zimmer

Ingelheim. Den Rechenschieber bemüht Cheftrainer Eric Oehler von den Landesliga-Fußballern der Spvgg. Ingelheim nicht vor dem entscheidenden Duell vom letzten Spieltag am Sonntag (15 Uhr) gegen den Tabellenachten FG Mutterstadt. „Da gibt es keine Rechnereien“, betont der 42-Jährige. „Wir wollen die drei Punkte holen und somit selbst alles klar machen.“

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Das Gute für die noch immer abstiegsgefährdete Elf vom Blumengarten: Sie hat alles in der eigenen Hand. Mit einem Dreier gegen die Vorderpfälzer wäre der Klassenverbleib endgültig fix. Die Ingelheimer genießen Heimrecht und müssen „nur noch“ gewinnen gegen ein mittelmäßiges Team, für das es um nichts mehr geht. Es könnte deutlich schlechtere Ausgangslagen geben, weiß auch Oehler. Dennoch gibt er zu bedenken: „Leider wird Fußball nicht auf dem Papier entschieden. Wir haben auch gegen Worms 2:0 geführt – und das Spiel noch verloren. Es ist also jeder gewarnt.“

So., 24.05.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Ingelheim
SpVgg IngelheimIngelheim
FG 08 Mutterstadt
FG 08 MutterstadtMutterstadt
15:00

Reicht die Motivation vor dem entscheidenden Match? „Wir werden in der letzten Einheit genau hinhören, was die Jungs brauchen und sich vom Trainerteam erhoffen. Es kann auch kontraproduktiv sein, wenn ein Spieler inhaltlich hochfokussiert ist und ich ihn in dieser Phase emotional aufgeladen fünf Minuten anbrülle.“

Das Hoffen auf zahlreiche und lautstarke Unterstützung

Wille und hundertprozentiger Fokus. Darauf werde es ankommen. Auch die lautstarke und zahlreiche Unterstützung der nicht besonders großen Fangemeinde der Grün-Weißen könnte ein Faktor werden. „Wenn man sieht, was da letzte Woche in Knittelsheim los war, ist das schon beeindruckend“, kommentiert Oehler, der definitiv auf den verletzten Kapitän Tom Zimmer verzichten muss. „Wir hoffen natürlich ebenfalls auf einige Zuschauer. Unsere Zweite wird uns sicher auch lautstark supporten.“