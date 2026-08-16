Ingelheims „Teo“ trifft dreifach gegen Barbaros

Die Mannschaft von Ali Cakici gewinnt gegen Barbaros Mainz mit 4:1. – Foto: Kristina Schäfer (Archiv)

Francesco Teodonno machte nicht nur wegen seines Dreierpacks den Unterschied. Der 28-Jährige war im Duell zweier punktloser Mannschaften an fast jeder Offensivaktion der Ingelheimer beteiligt. „Teo“ netzte dreimal selbst (45.+1, 60., 76.), das 4:1 von Max Tzieply (78.) bereitete er vor. Bezeichnend: Beim Stande von 0:1 (Lee Weber, 9.) reklamierte der 28-Jährige auf Elfmeter, wurde aber stattdessen für zehn Minuten vom Platz gestellt. Gerade zurück auf dem Platz traf er zum Ausgleich, den er zum Hattrick ausbaute. Barbaros ließ derweil die eigenen Möglichkeiten liegen, beklagte zudem den Ausfall von Rakeem Bott, der wegen einer Knieverletzung ins Krankenhaus musste. „Wir wussten, dass wir hintenraus stärker sein würden und haben Geduld bewiesen“, so SpVgg-Trainer Ali Cakici, für den der Dreier im Vorfeld des Pokalspiels gegen den VfB Bodenheim am Mittwoch (19.30 Uhr) im Blumengarten „einfach schön“ war.

SpVgg. Ingelheim: Haas – Vogelsberger, Schmitt, Schien, Scherer (57. Boev) – Schlör (88. Deisen), Ceyhan (83. Parlak), Stavridis – Tzieply, Commes (88. Trost) – Teodonno (82. Keserue).