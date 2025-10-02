Ingelheims Suche nach der Torgefahr, Bingen selbstbewusst

Ingelheim/Bingen. Neun Punkte in neun Spielen. Eine dürre Bilanz. Nach zuletzt drei Pleiten in Serie dürsten die Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim nach Erfolgen. In den restlichen sechs Hinrunden-Partien sollen ein paar Siege her. Am Sonntag (15 Uhr) gastiert die Elf vom Blumengarten beim punktgleichen Tabellennachbarn FSV Schifferstadt.

Der FSV stand diese Runde fast immer hinter der Spielvereinigung. Doch nach dem 1:0 vor 576 Fans im Stadtderby bei Phönix hat er die Ingelheimer in der Tabelle überrundet. Ein Remis würde der Elf von Johannes Schön daher schon gut zu Gesicht stehen, richtig? „Wir wollen auf jeden Fall etwas Zählbares mitnehmen“, sagt Co-Trainer Eric Oehler. „Punktetechnisch waren die letzten Wochen mau. Das wollen wir in den nächsten Spielen ändern. Deshalb treten wir an.“ Worauf es gegen den FSV ankommen wird? „Wir wollen einfach wieder mehr Torgefahr ausstrahlen“, betont Oehler. „Das darf man aber nicht auf die Abteilung ´Offensive´ herunterbrechen.“ Er weiß: „Um im letzten Drittel Druck aufzubauen, muss auch im ersten Drittel der Spielaufbau passen.“

Der frühere Dexheimer A-Klassen-Coach sieht auch positive Entwicklungen: „Eine riesige Veränderung zum Positiven haben wir auf der Torwart-Position. Alle drei Torhüter haben eine extrem hohe Trainingsbeteiligung. Das zeigt sich dann auch in den Spielen.“ Cedric Haufe (18), Fabian Haas (28) und Fabian Brunner (28) hätten „alle bereits gespielt – und das gesamte Team hatte zu hundert Prozent Vertrauen in den jeweiligen Torwart“. Wobei der oberligaerfahrene Brunner, der für einen Keeper mit einer Körpergröße von 1,80 Meter relativ klein ist, die Nummer eins ist. Zuletzt beim 0:3 in Büchelberg hütete der junge Haufe den Kasten. Wer in Schifferstadt zwischen den Pfosten steht, verrät Oehler nicht.