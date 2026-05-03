Ingelheims Serie reißt in Pfeddersheim 0:4-Niederlage bei der TSG Pfeddersheim +++ Coach Eric Oehler sieht Rot von Michael Heinze · Heute, 18:55 Uhr · 0 Leser

Die SpVgg Ingelheim verliert gegen die TSG Pfeddersheim mit 0:4. – Foto: Claus-Walter Dinger

Pfeddersheim. Die Erfolgsserie der Spvgg. Ingelheim ist gerissen. Nach der 0:4 (0:2)-Niederlage vor 112 Fans bei der formstarken TSG Pfeddersheim ist der Klassenverbleib drei Spieltage vor Saisonschluss in der Landesliga Ost rechnerisch noch nicht sicher.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Erste Niederlage seit dem 22. März

„Das war ein schöner gebrauchter Tag – von Anfang bis Ende“, kommentierte der Ingelheimer Trainer nach der ersten Pleite seit dem 22. März. „Wir haben 45 Minuten ein ganz gutes Spiel hingelegt, waren aber vorne nicht zwingend genug. Den vorletzten Pass haben wir nicht sauber gespielt – bis dahin hatten wir den Gegner so ein bisschen im Griff und auch mehr Ballbesitz. Aber das ist ja auch genau das, was die Pfeddersheimer bis jetzt in der Rückrunde ausgemacht hat – etwas weniger Spielkontrolle, aber dafür in Kontermomenten und nach Standards sehr stark.“ Den bewussten Verzicht auf Spielkontrolle seitens der TSG habe man zwar auf dem Schirm gehabt. „Aber leider hat unser Matchplan trotzdem nicht so gut funktioniert“, klagte Eric Oehler. Das 1:0 durch Fabio Schmidt (23.) nach einem Offensivstandard nehme er auf seine Kappe. „Wir besprechen Standards relativ klar vor dem Spiel. Da muss ich vor meiner eigenen Haustür kehren. Vielleicht war die Blockverteidigung, die wir eigentlich spielen wollten, nicht hundertprozentig klar.“