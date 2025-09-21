Ingelheims Rumpfelf ohne Chance

Die SpVgg Ingelheim musste sich beim SVW Mainz mit 0:3 geschlagen geben. – Foto: Michael Wolff

Weisenau. Nach dem 0:3 (0:2) beim Spitzenteam SVW Mainz müssen die Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim ihren Blick in der Tabelle nach unten richten. Nach dem Abpfiff gab es konträre Meinungen, ob der Auftritt der Ingelheimer Rumpfelf völlig okay war oder nicht.

„Es kommt immer auf die Art und Weise an", sinnierte Ingelheims Keeper Fabian Brunner. „Wir haben den Kampf in der ersten Halbzeit nicht klar genug angenommen. Sobald man dann 0:2 hinten liegt, wird es natürlich super schwierig. Wetter, Platz – das kam alles dazu. Aber ich fand die Körpersprache in der ersten Halbzeit nicht optimal." Brunners Kritik: „Das war ja auch ein kleines Derby, da muss man eigentlich brennen – das hat man nicht immer gesehen."

Ingelheims Coach Johannes Schön wirkte teils erstaunt, teils erfreut ob der offenen Worte seines Keepers. „Aber bei so einer Leistung darf Fabian so etwas mal sagen", entschied Schön. „Er hat heute eine Mega-Leistung gebracht." Der 39-Jährige verwies auf satte elf Ausfälle. „Und Jonas Becker, der jetzt zwölf Tage im Urlaub war, musste von Anfang an spielen. Wir wollten nicht umsonst das Spiel verlegen – das hat nicht funktioniert." Schöns Fazit: „Mit zwei A-Jugendspielern und zwei Zweitmannschaftsspielern haben wir es für die Umstände trotzdem ganz gut gemacht. Sie sollten sich wehren – das hat geklappt. Angesichts der personellen Konstellation muss man absolut zufrieden sein. Und der eine oder andere konnte Erfahrung sammeln."