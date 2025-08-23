Ingelheims erster Saisonerfolg im Kellerduell

Ingelheim. Am vierten Spieltag der Landesliga Ost haben die Fußballer der Spielvereinigung Ingelheim endlich den ersten Saisonsieg eingefahren. Im frühen Kellerduell bei Schlusslicht TuS Neuhausen setzte sich die Elf vom Blumengarten mit 3:2 (1:1) durch.

„Ein ganz wichtiger Sieg“, atmete Ingelheims Coach Johannes Schön auf. „Wir haben die ersten 25 Minuten gebraucht, um dasselbe Intensitätslevel zu gehen wie Neuhausen, das sehr aggressiv, sehr intensiv im Spiel und sehr präsent war.“ Nur teilweise hielten die Grün-Weißen bis dahin gut dagegen. TuS-Torjäger Mikheili Kopaliani brachte die Platzherren vor 110 Zuschauern in Führung (18.). „Ein Standard-Tor mit Kopfball von der 16er-Linie“, klagte Johannes Schön. „War nicht so gut verteidigt – aber auch gut geköpft ins lange Eck.“ Diese Szene war der Abschluss der dominanten TuS-Phase. Ab Minute 25 nahmen die Piepers und Zimmers das Match deutlich besser an. Auch dank Positionswechsel. „Für Arian Mansouri, der Schwierigkeiten hatte, ins Spiel zu kommen, haben wir Leon Reitemeyer gebracht“, so Schön. Und der Youngster, der zuletzt so seine Probleme hatte, funktionierte auf Anhieb. „Leon hat bewiesen, dass er sehr, sehr wichtig sein kann für die Mannschaft. Ab diesem Punkt hatten wir deutlich mehr Impacts, haben das Spiel auf pari gestellt, was die Intensität betrifft.“ Den Ausgleich zum 1:1 hatte Jonas Becker markiert (28.).