Ingelheimer zittern, Waldböckelheimer eiskalt In der ersten Verbandspokalrunde sehen die Fans viele Tore und einige klare Favoritensiege +++ Das macht schon Lust auf Runde zwei von Mario Luge · Heute, 22:07 Uhr · 0 Leser

Schon richtig zur Sache gehen mussten die Ingelheimer um Sandro Zey (weißes Trikot) gegen die Dietersheimer mit Gabriel Jung (Mitte) und Ulrich Momo. – Foto: Mario Luge

REGION. Runde eins im Bitburger-Verbandspokal: Viele Treffer, erwartbare Sieger, aber auch eine überraschende Verlängerung. Deutlich machte es der FC Schmittweiler-Callbach mit 6:0 beim ASV Langweiler-Merzweiler. Mit dem gleichen Ergebnis hatte bereits am Montag der TuS Hackenheim bei der TSG Planig gewonnen. Die meisten Tore fielen in Bockenau, wo sich der SV Winterbach mit 7:2 durchgesetzt hatte. Im Nachbarschaftsderby des Kreises Mainz-Bingen zitterte ein Favorit.

Spvgg. Dietersheim – Spvgg. Ingelheim n. V. 2:3 (1:1, 1:1) – Das hatte sich der Landesligist im frischen Gewand einfacher vorgestellt. Der neue Coach, Kayhan Ali Cakici hatte auch die Neuzugänge aus Bad Kreuznach, Ilker Yüksel und Daniel Pflüger, auf den Rasen geschickt, doch davon ließ sich der B-Ligist nicht beeindrucken. Mit dem frühen 1:0 durch Francesco Teodonnos verwandelten Elfmeter (nach Foul an Fabian Commes, 12.) schien zunächst alles nach Plan zu laufen. Doch ein weiterer Ex-Eintrachtler spuckte den Gästen in den Rotwein: Basti Kreidler glich nach 17 Minuten aus. Und nachdem Yüksel in der Verlängerung für das Ingelheimer 2:1 gesorgt hatte (92.), markierte Kreidler auch das 2:2. Und so musste noch einmal Teodonno ran: In der Nachspielzeit der Verlängerung sorgte der Routinier für das entscheidende 3:2 gegen wackere Dietersheimer, die in Hälfte sogar zehn Minuten in Unterzahl spielten. Dennoch: Die Spielvereinigung reist in Runde zwei zum TSV Nieder-Olm.

Matchwinner: Hier erzielt Francesco Teodonno per Elfmetzer das 1:0. In der Nachspielzeit der Verlängerung sorgte er auch noch für das 3:2 der Ingelheimer. – Foto: Mario Luge

TuS Waldböckelheim – VfL Rüdesheim 2:1 (1:1). – Als alle schon mit einer Verlängerung rechneten, schlug Kieran Gätcke eiskalt zu. In der vierten Minute der Nachspielzeit traf der Torjäger zum scheidenden 2:1 für den Kreispokalsieger. Gätcke hatte auch schon per Fernschuss für die Waldböckelheimer Führung in der ersten Hälfte gesorgt (21.), die Rodrigo Cardoso allerdings egalisierte (31.). Beide Teams hatten sich ein Duell auf Augenhöhe geliefert mit einem glücklichen, aber nicht unverdienten Sieger. In Runde zwei begrüßt der TuS die SG Meisenheim um Coach Jens Bohr, der um die Ecke wohnt und bis 2019 Trainer in Waldböckelheim war. SG Merxheim – SG Weinsheim 0:3 (0:0). – Über eine Stunde hatte es so ausgesehen, als ob die Hausherren gegen den Landesliga-Aufsteiger an der Überraschung schnuppern könnten. Zwar hatten die Gäste schon in Hälfte eins ein Chancenplus, alleine Zählbares ließ auf sich warten. Erst in der 64. Minute erlöste Eddin Jalkalma die SG Weinsheim, kurz darauf erhöhte Lorenz Ayoop per Kopfball (68.). Mit Beginn der neunminütigen Nachspielzeit (wegen einer längeren Verletzungsunterbrechung) sorgte Lothar Bäder ebenfalls per Kopf für die endgültige Entscheidung. Und für das Ticket nach Pfaffen-Schwabenheim in der nächsten Woche.

SG Spabrücken – SG Soonwald 1:5 (1:2). – 45 Minuten lang hielt der Underdog aus der B-Klasse die Pokalpartie offen, glich den 0:1-Rückstand von Leon Kellerer (12.) sogar zwischenzeitlich durch Elia Simmonds aus (38.). Doch nur zwei Minuten später traf Tim Hain erneut für den angereisten Bezirksliga-Aufsteiger. Und gegen Ende des zweiten Durchgangs ging den Spabrückern spürbar die Luft aus; erneut Hain (77.) und nochmals Kellerer per Doppelpack (80., 85.) sorgten innerhalb von nur acht Minuten für klare Verhältnisse. In einer Woche kommt es somit in Seibersbach zum Bezirksliga-internen Kräftemessen mit dem TuS Winzenheim. TSV Bockenau – SV Winterbach 2:7 (0:3). – Die Zuschauer kamen bei neun Toren im ersten Pflichtspiel nach der Sommerpause absolut auf ihre Kosten. Der Landesligist ließ nichts anbrennen, hatte bis zum Seitenwechsel bereits ein 3:0 durch die Treffer von Sebastian Fett (20.), Elias Pfenning (32.) und Jonas Kunz (38.) vorgelegt. Direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte Pfenning auf 4:0 (47.) ehe Julian Brückner (67.) verkürzte. Jonas Götz (82.), Kunz (83.) und nochmals Pfenning (88.) sorgten beim zweiten Bockenauer Tor von Mark Tomschin (85.) für eine kurzweilige Schlussphase in einer Partie, in der der erwartbare Sieger früh festgestanden hatte. Nächsten Mittwoch reist der Landesligist vom Felsen in den Westen zum Bezirksligisten der SG Kirn.

Nicht so eng wie mancher Zweikampf war der Spielverlauf zwischen der TSG Planig (grüne Trikots) und dem TuS Hackenheim – Foto: Dominik Claus