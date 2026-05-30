Ingelheimer zeigen zu wenig Konstanz Landesligist aus der Rotweinstadt blickt nach dem geschafften Klassenerhalt selbstkritisch zurück +++ Der Sportliche Leiter Sebastian Frey bilanziert die abgelaufene Saison von Michael Heinze · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Zusammen zum Klassenerhalt: Die SpVgg. Ingelheim hat es in puncto Ligaverbleib in der Landesliga Ost richtig spannend gemacht. – Foto: David Schomburg

Ingelheim. Durchwachsen. Nervenzehrend. Aber mit Happy End. Das war die Saison 25/26 für die Fußballer der Spvgg. Ingelheim, die erst am letzten Spieltag den Klassenverbleib perfekt machten. Ein Blick in den Rückspiegel mit Sportdirektor Sebastian Frey (39).

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Das lief gut: „Auch wenn wir am Ende nur knapp über dem Strich gelandet sind, gab es dennoch einige wichtige und positive Entwicklungen“, betont Frey. „Besonders erfreulich war, dass die Mannschaft in schwierigen Phasen Charakter gezeigt und sich nie aufgegeben hat. Gerade in den entscheidenden Wochen war spürbar, dass die Gruppe zusammensteht. Darüber hinaus sehen wir bestätigt, dass der Weg des Vereins der richtige ist. Wir investieren sehr viel Arbeit in unsere Jugend, wollen jungen Spielern bewusst eine Plattform bieten, um den nächsten Schritt in den Herrenbereich gehen zu können.

Dass Spieler aus der eigenen U19 inzwischen den Sprung in die Landesliga schaffen und dort Verantwortung übernehmen, ist kein Zufall, sondern Ergebnis kontinuierlicher Nachwuchsarbeit. Dabei geht es uns nicht nur um einzelne Namen, sondern um die Entwicklung eines Unterbaus und einer klaren Vereinsidentität. Genau diese Durchlässigkeit zwischen Jugend und Herren ist ein wichtiger Bestandteil unserer Philosophie.“ Das lief schlecht: „Natürlich müssen wir auch selbstkritisch auf die Saison blicken“, weiß der Sportdirektor. „Der Tabellenstand zeigt klar, dass wir über die gesamte Spielzeit hinweg zu wenig Konstanz in unsere Leistungen bekommen haben. Wir hatten immer wieder gute Phasen, haben es aber zu selten geschafft, diese dauerhaft zu bestätigen. Hinzu kam, dass wir personell nie wirklich über einen längeren Zeitraum stabil waren und wichtige Spieler immer wieder ausgefallen sind. Gerade dadurch haben uns in manchen Spielen Qualität und Stabilität gefehlt.