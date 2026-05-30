Ingelheimer zeigen zu wenig Konstanz

Ingelheim. Durchwachsen. Nervenzehrend. Aber mit Happy End. Das war die Saison 25/26 für die Fußballer der Spvgg. Ingelheim, die erst am letzten Spieltag den Klassenverbleib perfekt machten. Ein Blick in den Rückspiegel mit Sportdirektor Sebastian Frey (39).
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Das lief gut: „Auch wenn wir am Ende nur knapp über dem Strich gelandet sind, gab es dennoch einige wichtige und positive Entwicklungen“, betont Frey. „Besonders erfreulich war, dass die Mannschaft in schwierigen Phasen Charakter gezeigt und sich nie aufgegeben hat. Gerade in den entscheidenden Wochen war spürbar, dass die Gruppe zusammensteht. Darüber hinaus sehen wir bestätigt, dass der Weg des Vereins der richtige ist. Wir investieren sehr viel Arbeit in unsere Jugend, wollen jungen Spielern bewusst eine Plattform bieten, um den nächsten Schritt in den Herrenbereich gehen zu können.
Dass Spieler aus der eigenen U19 inzwischen den Sprung in die Landesliga schaffen und dort Verantwortung übernehmen, ist kein Zufall, sondern Ergebnis kontinuierlicher Nachwuchsarbeit. Dabei geht es uns nicht nur um einzelne Namen, sondern um die Entwicklung eines Unterbaus und einer klaren Vereinsidentität. Genau diese Durchlässigkeit zwischen Jugend und Herren ist ein wichtiger Bestandteil unserer Philosophie.“
Das lief schlecht: „Natürlich müssen wir auch selbstkritisch auf die Saison blicken“, weiß der Sportdirektor. „Der Tabellenstand zeigt klar, dass wir über die gesamte Spielzeit hinweg zu wenig Konstanz in unsere Leistungen bekommen haben. Wir hatten immer wieder gute Phasen, haben es aber zu selten geschafft, diese dauerhaft zu bestätigen. Hinzu kam, dass wir personell nie wirklich über einen längeren Zeitraum stabil waren und wichtige Spieler immer wieder ausgefallen sind. Gerade dadurch haben uns in manchen Spielen Qualität und Stabilität gefehlt.
Zudem haben wir es oft nicht geschafft, Spiele konsequent auf unsere Seite zu ziehen. Insgesamt müssen wir lernen, widerstandsfähiger und konstanter zu werden und eventuell mal Dinge mehr oder anders zu machen, um die Entwicklung zu forcieren. Deshalb sehen wir die Saison trotz aller Schwierigkeiten auch als wichtigen Entwicklungsschritt.“
Das war der Shootingstar: Maxi Tzieply steht beispielhaft für den Weg, den die Spielvereinigung beschreiten möchte. „Er bringt große Qualität mit, hat sich durch harte Arbeit entwickelt und den Übergang aus dem Jugendbereich hervorragend gemeistert“, lobt Frey den 18 Jahre alten Offensivmann, der in neun Einsätzen sieben Treffer markiert hat.
„Gleichzeitig ist er nicht der einzige junge Spieler, der in dieser Saison auf sich aufmerksam gemacht hat. Wir freuen uns besonders, dass mehrere Spieler aus unserem Nachwuchsbereich bereits in der ersten und zweiten Mannschaft gezeigt haben, welches Potenzial in ihnen steckt. Dass solche Spieler nun in der Landesliga bestehen, macht uns stolz.“
Die Arbeit des Trainerteams: „Mit der sind wir sehr zufrieden“, stellt Frey klar. Am 13. November hatte sich der Club von Johannes Schön getrennt. Und der „Co“ wurde zum „Chef“. Eric Oehler hatte gemeinsam mit dem kickenden Co-Trainer Jonathan Trost das Ziel, den Klassenerhalt einzutüten.
„Beide haben diese Aufgabe hervorragend angenommen und einen enorm wichtigen Beitrag dazu geleistet, das Team zu stabilisieren und gemeinsam durch eine schwierige Phase zu führen“, so Freys Urteil. „Besonders wichtig war dabei auch ihr Umgang mit der Mannschaft und die Fähigkeit, die Gruppe emotional mitzunehmen.“