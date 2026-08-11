Ingelheimer zahlen Lehrgeld

Nach Wiederanpfiff waren die Gäste wacher, kamen nach individuellem Fehler zur erneuten Führung. Wieder stand Okwubor goldrichtig (47.). Danach setzte die Spielvereinigung immer besser um, was Trainer Ali Cakici vorgegeben hatte. Commes und Tzieply scheiterten frei an Wormatia-Keeper Marius Mrachacz.

Die Hausherren bestimmten das Geschehen, bis dann das aus Sicht der Rotweinstädter absolut vermeidbare 1:3 fiel. David Boateng stand einem Ingelheimer Klärungsversuch im Weg, ließ sich nicht zweimal bitten (70.). „Das Spiel war viel besser als das letzte Woche.“ Cakici war zuversichtlich, „dass wir in zwei bis drei Wochen mit solchen Mannschaften auf Augenhöhe sind.“ Seine junge Truppe hatte Lehrgeld gezahlt, dem Spitzenreiter aber Paroli geboten.