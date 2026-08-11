Ingelheimer zahlen Lehrgeld

Ingelheim. Zwei Niederlagen, aber jede Menge Zuversicht beim Blick nach vorn hat die SpVgg Ingelheim in der Landesliga Ost und kann erhobenen Hauptes in die nächsten Wochen gehen.
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Gut zehn Minuten brauchte die Spielvereinigung, um ins Spiel zu kommen. Es entwickelte sich eine interessante Partie, in der die Wormatia mehr Anteile hatte und technisch überlegen war, in der die Ingelheimer aber zunehmend Nadelstiche setzten und immer wieder zu Abschlüssen kamen. Zielspieler Francesco Teodonno hatte denn auch die erste Offensivaktion, verzog jedoch aus 18 Metern knapp (20.).
Auf der anderen Seite dann die Führung, weil Ingelheims Abwehr auf ihrer linken Seite keinen Zugriff bekam und Isaac Okwubor die tolle Vorarbeit aus kurzer Distanz nur noch mit dem Schleifchen versehen musste (28.). Wenig später zielte Fabian Commes nach feiner Einzelleistung aus 20 Metern etwas zu weit nach links, dann traf Maximilian Tzieply nach einem Angriff über die linke Seite nach Flanke von Leon Scherer mit dem zweiten Ball zum Ausgleich (39.).
Nach Wiederanpfiff waren die Gäste wacher, kamen nach individuellem Fehler zur erneuten Führung. Wieder stand Okwubor goldrichtig (47.). Danach setzte die Spielvereinigung immer besser um, was Trainer Ali Cakici vorgegeben hatte. Commes und Tzieply scheiterten frei an Wormatia-Keeper Marius Mrachacz.
Die Hausherren bestimmten das Geschehen, bis dann das aus Sicht der Rotweinstädter absolut vermeidbare 1:3 fiel. David Boateng stand einem Ingelheimer Klärungsversuch im Weg, ließ sich nicht zweimal bitten (70.). „Das Spiel war viel besser als das letzte Woche.“ Cakici war zuversichtlich, „dass wir in zwei bis drei Wochen mit solchen Mannschaften auf Augenhöhe sind.“ Seine junge Truppe hatte Lehrgeld gezahlt, dem Spitzenreiter aber Paroli geboten.
SpVgg. Ingelheim: Haas – Vogelsberger, Schmitt (83. Parlak), Schien, Scherer (78. Schlör) – Tzieply, Reitemeyer, Ceyhan (58. Trost), Stavridis (87. Kercher), Commes – Teodonno