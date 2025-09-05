Ingelheimer wollen auf die Überholspur

Ingelheim/Bingen. Zwei Plätze und einen Punkt besser als die Spielvereinigung Ingelheim steht Aufsteiger ASV Fußgönheim nach fünf Spieltagen in der Landesliga Ost da. Am Sonntag (14.30 Uhr) können die Ingelheimer den ASV mit einem Dreier im direkten Duell in der Vorderpfalz überholen.

„Wir sind noch in einer Phase der Saison, in der es nicht ausschließlich um Tabellenkonstellationen geht“, sagt Co-Trainer Eric Oehler. „Die Mannschaft befindet sich noch in der Findung und funktioniert von Woche zu Woche besser. Da wir konstant gepunktet haben, spielt die Tabellenkonstellation am Sonntag nur untergeordnet eine Rolle.“ Auf die Frage, ob drei Punkte auswärts bei einem stabilen Aufsteiger fast zu schön wären, um wahr zu sein, meint Oehler: „Natürlich wollen wir so auftreten, dass wir am besten verdient gewinnen. Das muss der immer der eigene Anspruch sein.“