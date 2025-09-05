Ingelheimer wollen auf die Überholspur

Ingelheim/Bingen. Zwei Plätze und einen Punkt besser als die Spielvereinigung Ingelheim steht Aufsteiger ASV Fußgönheim nach fünf Spieltagen in der Landesliga Ost da. Am Sonntag (14.30 Uhr) können die Ingelheimer den ASV mit einem Dreier im direkten Duell in der Vorderpfalz überholen.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
„Wir sind noch in einer Phase der Saison, in der es nicht ausschließlich um Tabellenkonstellationen geht“, sagt Co-Trainer Eric Oehler. „Die Mannschaft befindet sich noch in der Findung und funktioniert von Woche zu Woche besser. Da wir konstant gepunktet haben, spielt die Tabellenkonstellation am Sonntag nur untergeordnet eine Rolle.“ Auf die Frage, ob drei Punkte auswärts bei einem stabilen Aufsteiger fast zu schön wären, um wahr zu sein, meint Oehler: „Natürlich wollen wir so auftreten, dass wir am besten verdient gewinnen. Das muss der immer der eigene Anspruch sein.“
Fakt sei: „Wir kommen immer besser in der Saison an. Die Stimmung ist gut, das sieht man den Jungs bei den Spielen auch an.“ Der 42-Jährige ist überzeugt: „Wir sind auf dem besten Weg zu einer mental gefestigten Truppe. Das haben wir nach Rückständen immer wieder gezeigt. Mit dieser Stressresistenz können wir vielen Gegnern weh tun.“
Seit knapp einem Jahr ist Oehler nun Co-Trainer von Johannes Schön. „Wenn man vorher noch nie was zusammen gemacht hat, braucht man immer ein bisschen Anlauf“, kommentiert der Ex-Dexheimer. „Mit Johannes und Jonathan (Trost, der zweite Co., Red.) funktioniert die Abstimmung mittlerweile sehr gut. Jeder hat genau definierte Bereiche im Trainingsbetrieb und plant diese eigenverantwortlich. Das gegenseitige Vertrauen ist groß.“ Fehlen werden den Grün-Weißen Fabi Haas (Fingerverletzung) sowie die Urlauber Fabi Steinmetz und Tom Zimmer.