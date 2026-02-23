 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ingelheimer und Finther Zweite starten erfolgreich

TSG Hechtsheim bietet dem Tabellenführer lange Paroli +++ Intensiver Auftakt zwischen VfL Fontana Finthen II und TSVgg. Stadecken-Elsheim 

von Thomas Mirkes · Heute, 11:10 Uhr
Sedat Yildirim (rechts vorne) brachte die zweite Mannschaft des VfL Fontana Finthen mit zwei Treffern auf die Siegerstraße im Duell mit der TSVgg. Stadecken-Elsheim.
Sedat Yildirim (rechts vorne) brachte die zweite Mannschaft des VfL Fontana Finthen mit zwei Treffern auf die Siegerstraße im Duell mit der TSVgg. Stadecken-Elsheim. – Foto: Michael Fink

MAINZ-BINGEN. Eine Woche vor dem offiziellen Start in die Restrückrunde wurden in der B-Klasse Mainz-Bingen West zwei Begegnungen nachgeholt. In weitestgehend ausgeglichenen Partien setzen sich am Ende doch die Favoriten durch.

Spvgg. Ingelheim II – TSG Hechtsheim 4:1 (2:0)

„Von Beginn an ein ausgeglichenes Spiel mit etwas mehr Spielanteilen der Hechtsheimer. Nach einem schön herausgespielten Angriff gehen wir aus dem Nichts in Führung. Den Dämpfer hat man Hechtsheim in den darauffolgenden Minuten angemerkt”, berichtete Spvgg-Trainer Marcel Hohnstein. Die TSG-Schockstarre nutzte die Elf vom Blumengarten noch vor der Pause zum 2:0. In der zweiten Hälfte hätten die Hechtsheimer ganz klar den Ton angegeben und sich mit dem Anschlusstreffer belohnt. Die Druckphase der Mainzer hielt weiter an und resultierte in einem Strafstoß, der zum Wendepunkt der Partie hätte werden können. Doch Spvgg-Torwart Torben Sparwasser parierte stark. „In der Folge haben wir uns wieder stabilisieren und das 3:1 erzielen können. Kurz danach hat es für den herauseilenden Torwart der Hechtsheimer in einer Aktion zweimal die gelbe Karte gegeben, da er zunächst an der Mittellinie und dann nochmal vor dem eigenen Sechzehner ein Foul begangen hat. Die Unterzahl haben wir dann noch durch einen Konter ausnutzen können”, Hohnstein zum turbulenten Schlussakkord.

Tore: 1:0 Justin Lüdgen (15.), 2:0 Kai Klumb (38.), 2:1 Leon David Heine (63.), 3:1 J. Lüdgen (86.), 4:1 K. Klumb (90.), Besondere Vorkommnisse: Torben Sparwasser (Spvgg. Ingelheim II) hält FE von Borivoje Slavisa Saitovic (82./TSG Hechtsheim), Gelb-Rote Karte für Nico Osten (87./TSG Hechtsheim)

VfL Fontana Finthen II – TSVgg. Stadecken-Elsheim 3:1 (2:0)

„Stadecken-Elsheim ist besser in die Partie gekommen und hätte durchaus in Führung gehen können. Wir sind jedoch in der stärksten Phase des Gegners in Führung gegangen, was unserem Spiel spürbar gutgetan hat. Noch vor der Halbzeit konnten wir erhöhen. Auch die zweite Halbzeit war spannend und umkämpft. Mit dem Anschlusstreffer der Gäste ist es nochmal richtig eng geworden, bevor wir durch einen Konter auf 3:1 haben stellen können. Ein intensives Auftaktspiel – wir wollten unbedingt dreifach punkten und das ist uns gelungen”, fasste Mergim Ramadani, der sportliche Leiter der Fontana, zusammen.

Tore: 1:0, 2:0 Sedat Yildirim (25., 39.), 2:1 Andreas Munk (55., FE), 3:1 Patrick Hochhaus (80.), Besonderes Vorkommnis: Gelbe Karte Plus / 10-Minuten-Zeitstrafe für Alen Beganovic wegen Spielverzögerung (62.)