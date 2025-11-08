Ingelheimer setzen auf Comebacker Commes

Ingelheim. Zehn Spiele, sechs Tore: Die Verpflichtung von Goalgatter Fabian Commes war für die Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim ein Volltreffer. Auch im Duell am Sonntag (14.30 Uhr) bei Tabellennachbar FG Mutterstadt setzt der Klub vom Blumengarten wieder auf das Durchsetzungsvermögen Stürmers, der von der SV Gau-Algesheim zurückgekehrt ist.

„Fabian hat eine gute Entwicklung hingelegt, junge Spieler um ihn herum ebenso – wie ein Ben Kercher oder Luki Schmitt“, lobt Ingelheim-Coach Johannes Schön. „Er hatte mit dem höheren Tempo anfangs noch zu kämpfen, aber inzwischen bekommt er seine Stärken immer mehr auf den Platz und ist ein wichtiger Faktor geworden für die Mannschaft. Nicht nur wegen seiner Tore.“ Der 23-Jährige trug bereits in der Jugend das Ingelheimer Leibchen, unter anderem mit Jonathan Trost als Trainer. „Daher sind die Verbindungen nie abgebrochen, da wir immer interessiert daran sind, eigene Jugendspieler direkt zu integrieren – oder wie im Fall von Fabian, mit einem kleinen Umweg“, sagt Schön.