Ingelheimer setzen auf Comebacker Commes

Ingelheim. Zehn Spiele, sechs Tore: Die Verpflichtung von Goalgatter Fabian Commes war für die Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim ein Volltreffer. Auch im Duell am Sonntag (14.30 Uhr) bei Tabellennachbar FG Mutterstadt setzt der Klub vom Blumengarten wieder auf das Durchsetzungsvermögen Stürmers, der von der SV Gau-Algesheim zurückgekehrt ist.
„Fabian hat eine gute Entwicklung hingelegt, junge Spieler um ihn herum ebenso – wie ein Ben Kercher oder Luki Schmitt“, lobt Ingelheim-Coach Johannes Schön. „Er hatte mit dem höheren Tempo anfangs noch zu kämpfen, aber inzwischen bekommt er seine Stärken immer mehr auf den Platz und ist ein wichtiger Faktor geworden für die Mannschaft. Nicht nur wegen seiner Tore.“ Der 23-Jährige trug bereits in der Jugend das Ingelheimer Leibchen, unter anderem mit Jonathan Trost als Trainer. „Daher sind die Verbindungen nie abgebrochen, da wir immer interessiert daran sind, eigene Jugendspieler direkt zu integrieren – oder wie im Fall von Fabian, mit einem kleinen Umweg“, sagt Schön.
Zuletzt gab es auch dank Commes starke zehn Punkte aus den fünf Partien. „Wir sind sehr erleichtert und zufrieden, dass wir diese Punkte mitgenommen haben“, erklärt Schön. „Gerade die drei Punkte in Worms und die deutliche Überlegenheit gegen Knittelsheim stimmen mich sehr positiv. Seitdem wir wieder weitgehend auf alle Spieler zurückgreifen können, ist eine deutliche Leistungssteigerung im Training und ein gesunder Konkurrenzkampf entstanden. Das hilft dem Erfolg.“ Zudem sei „die Mannschaft super intakt und versteht sich sehr gut miteinander“. Auch am Sonntag in der Vorderpfalz wolle man „möglichst die Maximalausbeute mitnehmen“.