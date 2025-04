Ingelheimer Personalmisere dämpft Stimmung

Knittelsheim . Mit einem Dreier bei Kellerkind TuS Knittelsheim hätten die Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim den Klassenverbleib bereits am 25. Spieltag fix machen können. Doch die Rumpfelf vom Blumengarten musste sich trotz zweimaliger Führung 2:3 (2:1) geschlagen geben. „Die Stimmung bei uns ist nicht sonderlich gut“, kommentierte Ingelheims Cheftrainer Johannes Schön. „Es war schon schwierig vom Kader her, und es nervt auch, die ganze Zeit darüber zu jammern. Es ist halt so wie es ist, aber es sind einfach auch Themen, die uns begleiten und ein Riesenproblem für uns darstellen.“