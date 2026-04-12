Ingelheimer holen Punkt beim Primus Landesligist spielt 2:2 beim Spitzenreiter von Michael Heinze · Heute, 18:57 Uhr · 0 Leser

Die SpVgg Ingelheim holt gegen den SV Büchelberg einen Punkt. – Foto: Michael Wolff (Archiv)

Wörth. Toller Erfolg für die Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim: Völlig unerwartet sicherte sich das abstiegsgefährdete Team von Blumengarten bei Spitzenreiter SV Büchelberg ein 2:2 (0:0)-Unentschieden.

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Und vor 222 Zuschauern wäre sogar noch deutlich mehr drin gewesen. Denn nach den Treffern von Offensiventdeckung Maximilian Tzieply nach Zulieferdiensten von Goalgetter Francesco Teodonno (63.) und Routinier Timo Stavridis nach Querpass des eingewechselten Sandro Zey (88.) führten die Grün-Weißen kurz vor Schluss sogar mit 2:0. Der Vorsprung hielt – bis weit in die Nachspielzeit hinein. Doch dann verspielten die Ingelheimer den ganz großen Triumph. Durch Mathieu Lehmann schaffte der Primus den Anschlusstreffer (90.+5). Und keine 60 Sekunden später traf Jean Dheurle für den SVB zum viel umjubelten Ausgleich. Nach dem Abpfiff auf dem Wörther Rasenplatz wirkte Ingelheims Coach Eric Oehler denn auch ein wenig hin- ud hergerissen. „Klar bin stolz auf die Jungs, aber trotzdem ist es natürlich irgendwie auch extrem bitter“, schilderte der 42-Jährige seine Gefühlslage, stellte dabei jedoch auch klar: „Bei mir überwiegt das lachende Auge. Natürlich wäre es geil gewesen, dass Ding zu zocken. Aber ey, wir haben einen geilen Auftritt hingelegt, die Tore waren blitzsauber herausgekontert – wir haben auch endlich mal die Goals gemacht.“