Vergangenen Freitag standen die Hassia (rote Trikots) und Ingelheim noch gemeinsam auf dem Platz, am Wochenende trennen sich die Wege. Foto: Mario Luge

Ingelheimer Hinspiel-Bauchschmerzen Landesliga Ost: Spielvereinigung erwartet SVW Mainz +++ Hassia-Coach Joerg fordert „Erwachsenen-Fußball“ Verlinkte Inhalte Landesliga Ost Bingen Knittelsheim Ingelheim SVW Mainz

BINGEN/INGELHEIM. Nach zuletzt zwei Pflicht-Dreiern gegen die beiden schlechtesten Teams der Liga haben die Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim den Klassenverbleib schon vor dem Heimduell am Sonntag (15 Uhr) gegen den Tabellenzweiten SVW Mainz so gut wie sicher in der Tasche. Hassia Bingen will am Samstag (17 Uhr) seine vagen Hoffnungen auf den Ligaverbleib mit einem guten Ergebnis im Kellerduell beim TuS Knittelsheim am Leben halten.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

Sa., 05.04.2025, 17:00 Uhr TuS Knittelsheim Knittelsheim BFV Hassia Bingen Bingen 17:00 PUSH

Die Frage, ob in Knittelsheim einzig ein Sieg zählt, bejaht Hassia-Coach Patrick Joerg nicht wirklich. „Weil wir uns vereinsbedingt schon in einer schwierigen Situation mit einem entsprechenden Umbruch befinden. Selbst mit einem fehlenden Erfolgsfall am Wochenende bricht die Welt nicht zusammen – und wir sind dadurch auch nicht abgestiegen.“ Grundsätzlich könnten seine Jungs es schaffen, in jedem Spiel auf Augenhöhe zu agieren – wenn sie alles aus sich herausholten. „Das haben wir zum Beispiel gegen Schifferstadt und Büchelberg gesehen“, so Joerg. „Deswegen gibt es auch immer schlagbare Gegner. Aber nur, wenn wir es schaffen, über 90 Minuten einen konzentrierten, erwachsenen Fußball zu spielen, der offensiv wie defensiv wenige Fehlerquellen birgt.“ So müsse man das Ding auch bei den Schwarz-Gelben angehen. „Wir müssen es ohne diesen ganz großen Druck dieser Situation spielen, weil wir eine sehr junge Truppe haben, die Woche für Woche das Beste in den Ring wirft.“ Bis auf den verletzten Luca Müller kann der Guldentaler am Samstag wohl aus dem Vollen schöpfen.

Die große Frage: Wer ist fit?

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr SpVgg Ingelheim Ingelheim SVW Mainz SVW Mainz 15:00 PUSH