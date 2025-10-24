Ingelheimer Gang auf dem Zahnfleisch

Ingelheim. Drei Spieltage vor Hinrunden-Ende sind die Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim der Abstiegszone näher, als ihnen lieb ist. Am Sonntag (15.30 Uhr) will das Team vom Blumengarten beim Tabellenfünften Wormatia Worms II zumindest nicht verlieren.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
„Die Wormser haben in den vergangenen drei, vier Wochen einige Punkte geholt – nachdem sie zu Saisonbeginn schwer reingekommen sind“, sagt Ingelheims Coach Johannes Schön. „Das hängt auch immer davon ab, wie viele Spieler sie aus der ersten Mannschaft ziehen. Aktuell sind sie mit Sicherheit in der besseren Form als wir. Und trotzdem werden wir selbstverständlich mit dem Ziel dorthin fahren, Punkte mitzunehmen und hoffen, die bestmögliche Truppe auf den Platz gestellt bekommen – das ist die größere Herausforderung aktuell.“
Personell geht die Spielvereinigung seit Wochen auf dem Zahnfleisch. „Was Leistungsträger betrifft, sind nur unsere Torhüter, Lukas Pieper und Luki Schmitt bei hundert Prozent und liefern ab“, sagt Schön. „Genau das gilt es schnellstmöglich zu verbessern – dass auch ein Trost, Zimmer, Teodonno, Stavridis etc wieder regelmäßiger dorthin kommen und zur Verfügung stehen.“
Solange das medizinische Bulletin so ist, muss Schön auch blutjunge Kicker reinschmeißen. Beispiel: Nevin Deisen. Das Talent aus der U19 kam beim 1:1 gegen Pfeddersheim zum zweiten Mal auf der Außenverteidigerposition zum Zug. „Das hat er jeweils recht ordentlich gemacht“, urteilt Schön. „Für das Worms-Spiel kommen ein paar Urlauber wieder zurück. Wie sich der Kader zusammensetzt, entscheidet sich erst kurzfristig.“ Aber, so der 39-Jährige: „Wir versuchen trotzdem, die U19-Spieler weiterhin konsequent mit in Trainings- und Spieltagsbetrieb einzusetzen. Da sind einige dabei, die den Sprung schaffen könnten.“