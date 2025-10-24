Ingelheimer Gang auf dem Zahnfleisch

Ingelheim. Drei Spieltage vor Hinrunden-Ende sind die Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim der Abstiegszone näher, als ihnen lieb ist. Am Sonntag (15.30 Uhr) will das Team vom Blumengarten beim Tabellenfünften Wormatia Worms II zumindest nicht verlieren.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

„Die Wormser haben in den vergangenen drei, vier Wochen einige Punkte geholt – nachdem sie zu Saisonbeginn schwer reingekommen sind“, sagt Ingelheims Coach Johannes Schön. „Das hängt auch immer davon ab, wie viele Spieler sie aus der ersten Mannschaft ziehen. Aktuell sind sie mit Sicherheit in der besseren Form als wir. Und trotzdem werden wir selbstverständlich mit dem Ziel dorthin fahren, Punkte mitzunehmen und hoffen, die bestmögliche Truppe auf den Platz gestellt bekommen – das ist die größere Herausforderung aktuell.“