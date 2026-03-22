Ingelheimer Fehler kosten Zählbares

Offenbach. Dritte Niederlage in Folge für die Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim: Beim Aufstiegsaspiranten FSV Offenbach gab es ein 0:3 (0:2). Zweimal Daniel Szadorf (16., 24.) und Arnti Kotsi (80.) trafen für die Südpfälzer. „Ich komme mir vor, als würde ich hier tatsächlich einen Sieg kommentieren – auch wenn es schräg klingt“, sagte Ingelheims Trainer Eric Oehler. „Letzte Woche Fußgönheim haben wir selbst verkackt, waren gefühlt chancenlos – das war mehr als nur eine Niederlage. Aber diesmal war es ein völlig anderes Grundgefühl. Die Mannschaft hat super verteidigt, die Jungs haben prima Angriffe gefahren und gegen den Ball eine tolle Mittelfeld-Fünferkette gespielt.“ Dies alles habe hervorragend geklappt. Die Offenbacher seien nicht in der Lage gewesen, sich herauszuspielen.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
„Dann“, sagte Oehler, „ist wieder der Ingelheim-Faktor gekommen – wir haben was Verrücktes gemacht.“ Im Klartext: Zwei individuelle Fehler leiteten die Niederlage ein. „Wobei wir das 0:1 eher durch ein gruppentaktisches Fehlverhalten kassiert haben. Geschenkt – das passiert im Fußball.“ Den zweiten Gegentreffer handelte sich die Spielvereinigung ein, weil sie im Spielaufbau nicht geduldig genug agierte. „Wir haben einen Fehlpass gespielt – und dann hat es geklingelt.“ Der dritte Gegentreffer tat dann kaum noch etwas zur Sache.
Warum sich der frühere A-Klassen-Coach des TuS Dexheim die Haare raufte: Seine Jungs erspielten sich gegen das Spitzenteam fast ein Dutzend guter bis sehr guter Chancen. Und vergaben sie alle. „In der zweiten Halbzeit habe ich fünf Hundertprozentige gezählt, in der ersten Halbzeit eine hundertprozentige und zwei riesige Chancen, wo der gegnerische Spieler im letzten Moment blocken kann.“ Fazit des 42-Jährigen: „Das war schon Wahnsinn. Du gehst hier runter vom Platz und verstehst die Welt nicht mehr. Wir haben wirklich ein Klasse-Auswärtsspiel gemacht. Das, was wir uns vorgenommen hatten, hat eigentlich blendend funktioniert – außer dass der Ball halt nicht über die Linie geschwubbert ist.„ Allein: “Das hilft uns in der Situation in der Tabelle natürlich null weiter – daher tut es doppelt weh.“
Spvgg. Ingelheim: Haas; Schlör (45. Commes), Pieper (80. Deisen), Schmitt (80. Auletta), Mukanya, Zey, Stavridis, Trost, Mansouri (63. Becker), Tzieply, Teodonno.