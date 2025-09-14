Ingelheimer Fehler brutal bestraft

Ingelheim. Schlag in die Magengrube für die zuletzt so stabilen Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim: Gegen Tabellennachbar FSV Offenbach gingen die Grün-Weißen 0:5 (0:3) unter. „Heute sind wir brutal bestraft worden“, analysierte Ingelheims Coach Johannes Schön. „Die Offenbacher waren extrem effektiv.“ Für die Kicker vom Blumengarten indes lief es suboptimal. „Wir hatten nach fünf Minuten durch Fabian Commes eine absolute Riesenchance“, raufte sich Schön die Haare. „Nach einem Umschaltmoment im Eins-gegen-eins gegen den Torwart hätte Fabian entweder den Abschluss finden oder quer legen müssen. Aber er hat sich nicht entscheiden können.“

Mehr oder weniger im Gegenzug schlug die Kugel nach einem festen Flankenball der Offenbacher zur Gäste-Führung im Ingelheimer Kasten ein. „Ein Offenbacher hatte noch die Füße dazwischen bekommen“, so Schön. „Dann sind wir erst mal einem Rückstand hinterhergelaufen.“ Wobei es bis zur 35. Minute ein Vergleich auf absoluter Augenhöhe war. Offenbach war im Zentrum stark. Doch die Ingelheimer hielten ordentlich dagegen, vergaben durch Commes eine weitere Großchance, hatten zudem Abschlüsse durch Tom Zimmer und Arian Mansouri. „Da hatte man eigentlich das Gefühl, wir müssten jetzt auf 1:1 stellen und dann würde das Spiel wieder in unsere Richtung kippen“, sagte Schön. Doch das Momentum war nicht auf Seiten der Ingelheimer. „Wir haben in der Innenverteidigung auch hin und wieder etwas unglücklich agiert, haben zu hoch geschoben“, kritisierte Schön. „Dadurch haben sich Lücken aufgetan, die der Gegner knallhart bestraft hat.“