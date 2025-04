Ingelheimer bleiben ohne Torchance

Für Co-Trainer Eric Oehler – der für den zwar anwesenden, aber gesundheitlich stark angeschlagenen Cheftrainer Johannes Schön das Coaching übernahm – gab es am Dreier der Gäste nichts zu deuteln. „Es war ein verdienter Sieg von Weisenau. Wir haben leider unter dem Strich nicht eine einzige Torchance kreieren können.“ Im ersten Abschnitt hätten die Grün-Weißen „die falschen Räume bespielt“. In der Pause habe man umgestellt „und das Ding sauber zu Ende gespielt, ohne dass wir da jetzt noch ganz große Kollateralschäden ergebnistechnisch hinnehmen mussten“. Ziemlich bitter indes, dass die Verletztenliste sich weiter deutlich vergrößert hat. Neu hinzu gekommen sind Jakob Michel („Knie komplett blau in der Hoffnung auf nichts Schlimmeres“), Kapitän Tom Zimmer (Schmerzen am Bandapparat) sowie Lukas Schmitt („Knöcherne Schmerzen am Fuß plus Eisbein“).

Eine ruppige oder gar unfaire Gangart wollte Ohler („Die neuen Ausfälle von drei Leistungsträgern werden die Gesamtsituation für uns nicht einfacher machen – es fühlt sich ein bisschen schwierig an gerade“) den Weisenauern dennoch auf keinen Fall unterstellen. „Die Verletzungen sind alle im Spiel passiert“, erläuterte der frühere A-Klassen-Trainer des TuS Dexheim. „In Zweikämpfen, die alle vertretbar waren. Da war nichts dabei, von dem man Weisenau irgendwas vorwerfen könnte.“